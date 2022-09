Ligue Butagaz Energie (J3) : Metz et Brest maintiennent la cadence

September 14, 2022 23:50 Ce mercredi en matchs avancés de la 3eme journée de Ligue Butagaz Energie, Metz et Brest se sont imposés, respectivement aux dépens de Saint-Amand et Chambray, et partagent le fauteuil de leader du championnat de handball féminin.