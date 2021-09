Ligue Butagaz Energie (J3) : Metz déroule à son tour

Nocandy au plus-que-parfait



Trois sur trois pour Metz ! Les Messines n'ont connu aucune difficulté lors de la 3eme journée de Ligue Butagaz Energie, en s'imposant 37-22 contre Plan-de-Cuques, comme son rival Brest l'avait fait la veille à Celles-sur-Belle (25-38). S'il n'y a eu que deux buts marqués dans les cinq premières minutes (1-1), Metz a enclenché la marche avant et a signé un 7-0 pour prendre le large (7-1, 13eme). Les vice-championnes de France ont ensuite réussi plusieurs 3-0 ou 4-0 pour rejoindre les vestiaires en menant 18-6.Mais pas suffisamment pour inquiéter les Messines, qui ont déroulé leur partition et ont enquillé les buts, si bien que Plan-de-Cuques n'est jamais passé en-dessous des dix buts d'écart.Méline Nocandy était sur une autre planète lors de cette partie. La championne olympique a marqué 12 buts en 12 tirs, et n'a laissé que des miettes à ses coéquipières, aucune n'inscrivant plus de 3 buts.Suite à cette victoire, Metz est leader avant de se rendre à Nice, alors que Plan-de-Cuques, avec trois défaites, est onzième, avant de recevoir le promu Celles-sur-Belle.Celles-sur-Belle -: 25-38- Plan-de-Cuques : 37-22Chambray - BesançonToulon - Fleury-les-AubraisParis - NantesMérignac - NiceBourg-de-Péage - Dijon