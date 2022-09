Ligue Butagaz Energie (J3) : Celles-sur-Belle sur le même tempo que Metz et Brest

FIN DU MATCH 🤾🏽‍♀️

Nos Celloises ont su faire la différence avec un score final 26-28 contre le Mérignac Handball ⚪️🔴



Une troisième victoire en poche, bravo à nos Belles ⚪️🔴#plusfortensemble#TousEnRouge pic.twitter.com/Aslo7bSRWm



— Handball Club Celles-sur-Belle (@HBCCELLES) September 17, 2022

Celles-sur-Belle a tardivement fait la différence

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 3EME JOURNEE

Mercredi 14 septembre 2022

Vendredi 16 septembre 2022

Samedi 17 septembre 2022

Celles-sur-Belle tient le rythme de Metz et Brest ! Alors que Paris 92 a concédé le nul face à Besançon ce vendredi, les joueuses des Deux-Sèvres sont parvenues à signer une nouvelle victoire en Ligue Butagaz Energie à l’occasion de leur déplacement à Mérignac en clôture de la 3eme journée. Si l’entame de match a vu les deux équipes se rendre coup pour coup mais ce sont les Girondines, portées par Audrey Deroin (7 buts sur 9 tirs) qui ont fait la première différence. Peu après le quart d’heure de jeu, Mérignac a pu compter six longueurs d’avance. Sans s’affoler, Celles-sur-Belle a fait le dos rond, revenant à trois longueurs à huit minutes de la pause grâce à Julie Pontoppidan (4 buts sur 4 tirs). Un écart qui n’a pas bougé jusqu’au retour aux vestiaires, Lesly Briemant (7 buts sur 9 tirs) faisant le nécessaire.C’est à la reprise que la donne a changé pour Celles-sur-Belle. Marquant les quatre premiers buts du deuxième acte, les coéquipières d’Hanna Alhen (8 buts sur 8 tirs) ont pris l’avantage au score pour la première fois moins de quatre minutes après le coup d’envoi. Mérignac a toutefois répondu avec un 4-0 conclu par Noémie Lachaud (5 buts sur 6 tirs). Un avantage de trois buts reconstitué qui n’a toutefois pas tenu. En effet, grâce à trois buts coup sur coup, Celles-sur-Belle est passé devant à moins de quatre minutes de la fin du temps réglementaire. Au final, les joueuses de Thierry Vincent s’imposent de deux longueurs (26-28) et permettent au club des Deux-Sèvres de rester dans le trio de tête. Mérignac, battu pour la troisième fois en trois matchs, rejoint Toulon, Nice et Bourg-de-Péage en bas du classement.Saint-Amand-les-Eaux -: 30-34- Chambray : 31-21- Nice : 34-32Paris 92 - Besançon : 23-23Toulon -: 24-26- Bourg-de-Péage : 37-26Mérignac -: 26-28