Ligue Butagaz Energie (J3) : Bourg-de-Péage arrêté par Chambray, Plan-de-Cuques surprend Fleury, Nantes se relance

Plan-de-Cuques a réalisé une très belle performance. Face à Fleury, les joueuses de l’ancienne internationale Angélique Spincer ont signé leur premier succès de la saison en Ligue Butagaz Energie. Une victoire essentiellement construite en première mi-temps avec les coéquipières d’Aurélie Goubel (6 buts sur 11 tirs) qui ont compté six buts d’avance après 30 minutes de jeu. Un avantage qu’elles ont su maintenir tant bien que mal jusqu’au dernier quart d’heure du match. En effet, les coéquipières de Mélina Peillon (4 buts sur 4 tirs) et Isabel Guialo (4 buts sur 5 tirs) ont fait leur retard en fin de match mais échouent à deux longueurs (24-22). Bourg-de-Péage, pour sa part, a subi un véritable coup d’arrêt avec la réception de Chambray.

Nantes retrouve de l’allant, Bourg-de-Péage tombe de haut

Après un nul et une défaite en ouverture de la saison, les joueuses de Touraine ont signé un succès probant sur le parquet des Drômoises. Pourtant, la rencontre a été très équilibrée pendant la première mi-temps, les coéquipières d’Alexandra do Nascimento (5 buts sur 8 tirs) et Deonise Fachinello (5 buts sur 5 tirs) ne comptaient que deux buts de retard à mi-distance. Toutefois, emmenées par Jovana Stoiljkovic (9 buts sur 11 tirs) et Ana Paula Rodrigues (7 buts sur 13 tirs), Chambray a creusé progressivement l’écart pour s’imposer de dix buts (20-30). Après Metz, les Nantaises avaient besoin de se relancer et les joueuses de Guillaume Saurina n’ont pas manqué le rendez-vous. Sur le parquet de Dijon, les coéquipières de Nathalie Hagman (6 buts sur 6 tirs) ont su mieux finir le premier acte avant de hausser le ton dans le deuxième pour l’emporter avec une marge de cinq buts (21-26).



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 3EME JOURNEE

Mercredi 23 septembre 2020

Metz - Besançon : 37-31

Nice - Brest : 22-29



Vendredi 25 septembre 2020

Paris 92 - Mérignac : 28-22



Samedi 26 septembre 2020

Bourg-de-Péage - Chambray : 20-30

Dijon - Nantes : 21-26

Plan-de-Cuques - Fleury: 24-22



Dimanche 1er novembre 2020

16h00 : Saint-Amand-les-Eaux - Toulon-Saint-Cyr