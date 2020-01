Ligue Butagaz Energie (J2/match à rejouer) : Chambray s'incline sur le parquet de Toulon-Saint-Cyr

L’imbroglio a pris fin. Après une erreur d’arbitrage en toute fin de match, la rencontre de la 2eme journée de Ligue Butagaz Energie entre Toulon-Saint-Cyr et Chambray a dû être rejouée ce dimanche après s’être conclu sur un match nul en septembre dernier. Et cette deuxième édition n’a pas donné le même résultat. Sans victoire en championnat depuis un succès contre Mérignac le 25 octobre dernier dans le cadre de la 9eme journée, les Varoises ont mis fin à une série de six défaites consécutives en dominant nettement Chambray (29-23) grâce notamment à onze réalisations d’Eden Julien. La différence s’est faite en deuxième période, les deux équipes ayant retrouvé les vestiaires à égalité. Avec cette victoire, Toulon-Saint-Cyr dépasse au classement son adversaire du jour et pointe désormais à la 10eme place.