Ligue Butagaz Energie (J25) : Brest en finale, Metz toujours invaincu

Avant même la 26eme et dernière journée, l’affiche de la finale de la Ligue Butagaz Energie est connue. Brest a, en effet assuré sa deuxième place en venant à bout de Paris 92 dans l’affiche de la soirée. Avec un 4-0 d’entrée, les coéquipières d’Alicia Toublanc (6 buts sur 8 tirs) ont donné le ton. Les Franciliennes n’ont pu se rapprocher qu’à trois buts en première période avant d’atteindre la mi-temps avec un retard de quatre longueurs. Laura Flippes (5 buts sur 9 tirs) et Nadia Offendal (5 buts sur 9 tirs) ont tout donné mais Brest n’a cessé de creuser l’écart tout au long de la deuxième période, atteignant même la barre des dix buts d’avance à huit minutes du terme de la rencontre. Le BBH s’impose au final de sept longueurs (26-19). Avec cinq points d’avance en amont de la dernière journée, les championnes de France défendront leur titre jusqu’au bout.

Metz reste intouchable

Mais cette finale ne sera pas une mince affaire. En effet, Metz n’est pas décidé à baisser de pied dans la dernière ligne droite de la saison. A l’occasion de la réception de Nantes, les Dragonnes se sont offert une nouvelle démonstration de force. Grâce Zaadi (6 buts sur 9 tirs) ont pris l’ascendant d’entrée pour mener de huit longueurs à la mi-temps. Dès l’entame du deuxième acte, Metz a dépassé les dix buts d’avance avant de s’envoler en fin de match. Les coéquipières de Nathalie Hagman (5 buts sur 8 tirs) ont encaissé un 6-1 dans les huit dernières minutes. Metz signe ainsi sa 25eme victoire en 25 journées avec une marge de quatorze unités (36-22) et ne perd rien niveau confiance avant la double confrontation qui l’attend face à Brest. Les Nantaises, de leur côté, ont dit adieu à la quatrième place.

Besançon accroché, Fleury pour l’honneur

Cette avant-dernière journée a vu Besançon être accroché sur le parquet de Plan-de-Cuques (28-28). Un résultat qui permet toutefois aux Bisontins de consolider de manière définitive leur quatrième place au classement. En bas de tableau, les joueuses des Bouches-du-Rhône profitent de la défaite de Celles-sur-Belle face à Nice (26-27) pour creuser l’écart. Fleury, de son côté, a mis fin à sa série de treize défaites consécutives en championnat avec un succès à Mérignac (23-27). Chambray, de son côté, devra défendre jusqu’au bout sa sixième place malgré sa victoire face à Dijon (25-23), l’écart avec Nice restant à un point avant la dernière journée. Bourg-de-Péage, de son côté, est allé chercher la victoire à Toulon (26-30) et peut encore espérer terminer huitième du classement.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 25EME JOURNEE

Mercredi 18 mai 2022

Chambray - Dijon : 25-23

Mérignac - Fleury : 23-27

Metz - Nantes : 36-22

Toulon - Bourg-de-Péage : 26-30

Brest - Paris 92 : 26-19

Celles-sur-Belle - Nice : 26-27

Plan-de-Cuques - Besançon : 28-28