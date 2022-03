Ligue Butagaz Energie (J25) : Bourg-de-Péage s'offre Nice

Tous les matchs de la 23eme journée de Ligue Butagaz Energie se dérouleront à la fin du mois d'avril, sauf celui entre Bourg-de-Péage et Nice, qui s'est joué ce mercredi. Et ce sont les joueuses de la Drôme qui l'ont emporté sur le score de 28-25. Menées 1-3 en début de match, les joueuses de Bourg-de-Péage n’ont ensuite plus été menées. Elles ont enchaîné avec un 4-0 pour prendre l’avantage (4-3, 8eme), puis un autre 4-0 pour mener 10-5 (16eme). Finalement, le score à la pause était de 15-13 en faveur des Drômoises. Elles ont entamé la deuxième période par un 5-0 (20-13, 38eme) qui leur a permis de prendre définitivement l’ascendant sur les Azuréennes. L’écart a oscillé entre cinq et six buts en faveur de Bourg-de-Péage pendant de longues minutes, avant que Nice ne revienne un peu sur la fin pour terminer à -3, mais il était déjà trop tard.

Sow et Depuiset portent Bourg-de-Péage

Auteure de 5 buts en 6 tirs, Aminata Sow a grandement contribué à la victoire des Drômoises, tout comme Camille Depuiset, qui a signé 14 arrêts. En face, les 9 buts de Djazz Chambertin n’ont pas suffi aux Niçoises. Suite à ce match, Nice reste septième avec 38 points, alors que Bourg-de-Péage est neuvième, avec 31 points. Rappelons que le club drômois avait été sanctionné de 18 points en moins en raison de problèmes financiers. Mais il devrait prochainement annoncer l’arrivée de repreneurs et de l’ancien international français Grégory Anquetil au poste de président délégué.



LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 23EME JOURNEE

Mercredi 30 mars 2022

Bourg-de-Péage - Nice : 28-25



Vendredi 29 avril 2022

20h00 : Celles-sur-Belle - Besançon

20h00 : Chambray - Paris

20h30 : Toulon - Mérignac



Samedi 30 avril 2022

20h00 : Fleury - Nantes

20h30 : Plan-de-Cuques - Dijon