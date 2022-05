Ligue Butagaz Energie (J24) : Paris 92 prend le large sur Besançon, qui voit Nantes se rapprocher

L’offrande était trop belle. Ce samedi, Besançon a chuté sur son parquet face à Bourg-de-Péage et Paris 92 a profité à plein de l’occasion. A l’occasion de la réception de Plan-de-Cuques, les Franciliennes n’ont pas fait de détail et signé une cinquième victoire de suite. Très vite, les coéquipières de Marie-Hélène Sajka (11 buts sur 14 tirs) ont pris leurs aises au tableau d’affichage avec trois buts d’avance au bout de six minutes. Toutefois, grâce notamment à Tatiana Elisme (5 buts sur 7 tirs), Plan-de-Cuques a fait son retard et même signé un 4-0 pour prendre l’avantage au score. Paris 92 a malgré tout mieux fini le premier acte et retrouvé son vestiaire avec deux buts d’avance. L’entame du deuxième acte a tourné au cauchemar pour les joueuses des Bouches-du-Rhône, qui ont dû attendre quasiment onze minutes pour marquer à nouveau. Dans le même temps, les Franciliennes ont corsé l’addition pour prendre sept longueurs d’avance. Un retard qui ne sera jamais comblé par Plan-de-Cuques, qui s’incline pour la deuxième fois de suite. Avec cette victoire (29-16), Paris 92 prend cinq points d’avance sur Besançon et passe provisoirement deuxième devant Brest.

Nantes enchaîne à nouveau

Pour la première fois depuis février dernier, Nantes a su signer une deuxième victoire de suite en championnat. Pour cela, les Neptunes ont pris le meilleur sur Chambray. Une rencontre dont la première mi-temps a été un chassé-croisé entre les deux formations mais ce sont essentiellement les joueuses de Touraine, emmenées par Jovana Stoiljkovic (7 buts sur 10 tirs), qui ont fait la course en tête. Toutefois, une dernière réalisation d’Onacia Ondono (4 buts sur 5 tirs) a permis à Nantes de virer en tête à la pause. Nathalie Hagman (7 buts sur 10 tirs) a donné le ton du deuxième acte, qui a vu Nantes dominer les débats mais sans jamais parvenir à se détacher nettement. L’écart a fini par se stabiliser autour de quatre longueurs dans les dix dernières minutes de la rencontre. Nantes s’impose (29-25) et revient à seulement deux points de Besançon dans la course à la quatrième place. Chambray, battu pour la deuxième fois de suite, voit les Neptunes s’envoler avec une marge de désormais sept points.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 24EME JOURNEE

Vendredi 6 mai 2022

Dijon - Metz : 22-25

Mérignac - Celles-sur-Belle : 24-24



Samedi 7 mai 2022

Fleury - Toulon : 22-23

Besançon - Bourg-de-Péage : 23-24



Dimanche 8 mai 2022

Paris 92 - Plan-de-Cuques : 29-16

Nantes - Chambray : 29-25



Samedi 14 mai 2022

20h30 : Nice - Brest