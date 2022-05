Ligue Butagaz Energie (J24) : Metz poursuit difficilement sa série, pas de vainqueur entre Mérignac et Celles-sur-Belle

Dijon y a sans doute cru. Mais Metz reste intraitable cette saison en Ligue Butagaz Energie. Les joueuses de Manu Mayonnade ont signé en Bourgogne une 23eme victoire en autant de rencontres disputées cette saison. Pourtant, grâce à Sarah Valero Jodar (3 buts sur 6 tirs) et Rosario Urban (7 buts sur 10) tirs, la JDA a infligé un 3-0 d’entrée aux Dragonnes. Un avantage que les Dijonnaises ont jalousement défendu tout au long de la première mi-temps, conclue sur un écart de deux longueurs. Astride N’Gouan (3 buts sur 4 tirs) et Méline Nocandy (5 buts sur 10 tirs) ont peu goûté à cette première période compliqué et ont haussé le ton dès le retour sur le parquet. En onze minutes, les Dragonnes sont revenues à hauteur mais elles n’ont pu faire la différence qu’en toute fin de match. Metz s’impose de trois buts (22-25) et consolide sa place de leader. Avec cette troisième défaite en quatre matchs, Dijon reste huitième du classement à deux points de Nice, qui ira à Brest le 14 mai prochain.

Mérignac a gâché une belle occasion

Derrière la JDA, Mérignac n’a pas su réduire l’écart. Les Girondines ont, en effet, été contraintes au match nul lors de la réception de Celles-sur-Belle. Les joueuses des Deux-Sèvres, emmenés par Goundouba Guirassy (5 buts sur 8 tirs) ont fait la course en tête au début de la rencontre mais Mérignac a très vite inversé la tendance pour mener de deux buts à la mi-temps. Un avantage que les coéquipières d’Audrey Deroin (10 buts sur 14 tirs) ont essayé de faire fructifier au début de la deuxième période mais sans jamais prendre plus de quatre longueurs d’avance. Menées de trois buts à dix minutes du terme de la rencontre, les joueuses de Celles-sur-Belle ont tout donné pour réduire l’écart et Hanna Ahlen (7 buts sur 9 tirs) a égalisé avec un peu plus de deux minutes encore à jouer. Une fin de match durant laquelle les défenses ont pris le pas sur les attaques et le score n’a pas bougé (24-24). Après quatre défaites de rang, Celles-sur-Belle prend deux points précieux dans la course au maintien.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 24EME JOURNEE

Vendredi 6 mai 2022

Dijon - Metz : 22-25

Mérignac - Celles-sur-Belle : 24-24



Samedi 7 mai 2022

20h00 : Fleury - Toulon

20h00 : Besançon - Bourg-de-Péage



Dimanche 8 mai 2022

17h00 : Paris 92 - Plan-de-Cuques

17h30 : Nantes - Chambray



Samedi 14 mai 2022

20h30 : Nice - Brest