Ligue Butagaz Energie (J24) : Brest étrille Nice et se relance

#E24LBE

VICTOIRE DU BBH !!! 👊⚫️⚪️



Le @BBH_Officiel s'impose sans trembler face à l'@ogcnicehb, 37-21. Les Rebelles se rapprochent de la 2e place.



Bravo les filles !!!



Le score de la rencontre vous a été présenté par @lumy_agency, votre partenaire en solutions digitales 🤝 pic.twitter.com/TaEkGZlC08



— BBH officiel (@BBH_Officiel) May 14, 2022

Brest à sa main en deuxième période

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 24EME JOURNEE

Vendredi 6 mai 2022

Samedi 7 mai 2022

Dimanche 8 mai 2022

Samedi 14 mai 2022

Brest avait beaucoup à se faire pardonner. Largement dominé par Györ en Ligue des Champions puis par Metz en Ligue Butagaz Energie, le BBH a remis les pendules à l’heure sur le parquet de Nice. Un match en retard de la 24eme journée qui a vu les Bretonnes démarrer tambour battant avec Constance Mauny (7 buts sur 9 tirs) qui a donné le ton. Au bout de douze minutes, les championnes de France en titre ont pris sept longueurs d’avance. C’est alors que Cléopâtre Darleux (14 arrêts à 40% d’efficacité) et la défense du BBH a été en difficulté face à l’attaque azuréenne. Wendy Semedo (4 buts su 8 tirs) a trouvé des solutions et permis à Nice de signer un 4-0 pour faire fondre son retard. Serrant alors le jeu, les Brestoises n’ont encaissé qu’un but dans les six dernières minutes de la première période.Dans le même temps, le BBH a repris ses aises et atteint la pause avec sept longueurs d’avance. Au retour sur le parquet, si Monika Kobylinska (5 buts sur 8 tirs) a débloqué le tableau d’affichage, Nice a poussé pour ne pas sombrer et aligné trois buts de suite. Les deux équipes se sont alors rendu coup pour coup mais Brest a fini par retrouver de l’efficacité défensive à l’entame du dernier quart d’heure. Le résultat a été un 5-0 qui a offert aux Bretonnes un écart supérieur à dix buts pour la première fois du match. Une rencontre qui s’est achevée par un 6-1 en faveur du BBH pour un victoire de 16 longueurs (21-37). Un 20eme succès en 24 matchs qui permet aux Bretonnes de prendre trois points d’avance sur Paris 92 dans la lutte pour la deuxième place derrière Metz. Nice, de son côté, reste septième.Dijon -: 22-25Mérignac - Celles-sur-Belle : 24-24Fleury -: 22-23Besançon -: 23-24- Plan-de-Cuques : 29-16- Chambray : 29-25Nice -: 21-37