Ligue Butagaz Energie (J23) : Metz facile vainqueur de Brest

Metz a marqué au fer rouge son principal rival ! Le choc de clôture de la 23eme journée de Ligue Butagaz Energie a vu les Dragonnes infliger une véritable correction à Brest, qui n’a digéré la déception de son élimination face à Györ en Ligue des Champions. Le BBH a fait illusion pendant les dix premières minutes grâce à Helene Gigstad Fauske (2 buts sur 7 tirs) et Alicia Toublanc (2 buts sur 5 tirs). Mais une période longue de huit minutes sans parvenir à tromper Ivana Kapitanovic (10 arrêts à 48% d’efficacité) a permis à Metz, grâce notamment à Grâce Zaadi (4 buts sur 8 tirs) et Camila Micijevic (4 buts sur 8 tirs) de creuser un premier écart significatif dans cette rencontre. Avec un seul but en treize minutes signé Tonje Loseth (1 but sur 3 tirs), le BBH s’est retrouvé logiquement mené de sept buts à la mi-temps. La deuxième mi-temps, quant à elle, a vu les défenses prendre le pas sur les attaques.

Metz impitoyable comme rarement

Entrée en jeu à la place de Cléopâtre Darleux (5 arrêts à 24% d’efficacité), Sandra Toft (8 arrêts à 53% d’efficacité) a tenu la baraque en défense mais l’attaque a pâti face à Ivana Kapitanovic dans un premier temps puis, pour les dix dernières minutes, face à Mélanie Halter qui a été impériale dans la cage messine (6 arrêts à 100% d’efficacité). Sur l’ensemble de la deuxième mi-temps, le BBH n’a marqué que deux buts par Coralie Lassource (1 but sur 4 tirs) et Pauline Coatanea (3 buts sur 5 tirs) contre sept pour Metz. Les Dragonnes s’imposent en ayant inscrit le double de réalisation que leurs adversaires (12-24) et prennent neuf points d’avance sur Brest avant les deux dernières journées. Des Bretonnes qui vont devoir se reprendre dès ce week-end avec leur match en retard à Nice, crucial dans la course à la deuxième place et à la finale face à Paris 92.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 23EME JOURNEE

Mercredi 30 mars 2022

Bourg-de-Péage - Nice : 28-25



Vendredi 29 avril 2022

Celles-sur-Belle - Besançon : 23-28

Chambray - Paris 92 : 25-27

Toulon - Mérignac : 24-23



Samedi 30 avril 2022

Fleury - Nantes : 26-31

Plan-de-Cuques - Dijon : 23-24



Mercredi 11 mai 2022

Brest - Metz : 12-24