Ligue Butagaz Energie (J22) : Troisième place retrouvée pour Paris 92, Chambray renoue avec la victoire

Paris 92 a su répondre à Besançon. Alors que les Bisontines s’étaient provisoirement installées à la troisième place du classement de la Ligue Butagaz Energie, les Franciliennes ont repris leur bien. A l’occasion de la réception de la lanterne rouge Fleury, les joueuses de Yacine Messaoudi ont signé un net succès qui a mis du temps à se dessiner. Si Paris 92 a très tôt pris l’ascendant, les coéquipières de Charité Mumbongo (4 buts sur 6 tirs) ont fait de la résistance et, après avoir été menées de quatre longueurs au quart d’heure de jeu, sont revenues à une unité. Toutefois, un 4-0 mené par Marie-Hélène Sajka (11 buts sur 16 tirs) a permis aux Franciliennes de reprendre le large. La deuxième période a débuté avec un certain équilibre mais, progressivement, Paris 92 a creusé l’écart avant de mettre fin au suspense avec un nouveau 4-0. Le club francilien s’impose au final de sept longueurs (26-19) et repousse Besançon à trois points quand Fleury reste bon dernier du classement.

Chambray se relance

De son côté, Chambray devait retrouver le bon chemin. Après deux défaites de suite, les joueuses de Touraine ont perdu le contact dans la lutte pour le podium. Sur le parquet de Nice, qui restait sur deux victoires de rang, les protégées de Jérôme Delarue ont retrouvé le sourire. Si les dix premières minutes ont vu les Azuréennes faire la course en tête sous l’impulsion de Marie Prouvensier (5 buts sur 8 tirs), les débats se sont équilibrés puis Chambray a pris les commandes pour virer en tête de trois buts à la pause. Dans l’incapacité de marquer pendant les douze premières minutes du deuxième acte, les Niçoises ont perdu le fil de la rencontre et se sont retrouvées avec un retard de neuf buts. Un ascendant qui a permis aux coéquipières de Jovana Stoiljkovic (7 buts sur 10 tirs) et Alexandra Lacrabère (6 buts sur 11 tirs) de gérer la fin de match pour un succès de six longueurs (21-27). Un résultat qui voit Nice reculer au septième rang au bénéfice de… Chambray !



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 22EME JOURNEE

Vendredi 15 avril 2022

Mérignac - Bourg-de-Péage : 33-31



Samedi 16 avril 2022

Metz - Toulon : 30-20

Besançon - Dijon : 25-24

Brest - Nantes : 32-34

Celles-sur-Belle - Plan-de-Cuques : 26-27



Dimanche 17 avril 2022

Nice - Chambray : 21-27

Paris 92 - Fleury : 26-19