Ligue Butagaz Energie (J22) : Metz, Brest et Besançon au rendez-vous

Metz ne lâche absolument rien. A l’occasion de la réception de Toulon, les joueuses de Manu Mayonnade ont signé une 22eme victoire en autant de rencontres de Ligue Butagaz Energie. Orlane Kanor (5 buts sur 5 tirs) a donné le ton en menant un 4-0 dans les six premières minutes. L’écart n’a cessé de croître durant la première période, conclue avec pas moins de douze longueurs d’avance en faveur des Dragonnes. Maria Berger Wierzba (5 buts sur 10 tirs) et les Toulonnaises ont tenté de réagir après la pause mais Metz n’a pas coupé son effort. Le leader s’impose de dix buts (30-20) et conserve une belle marge sur Brest. Les Bretonnes, quant à elles, ont pris le meilleur sur Nantes. La première période a vu les deux équipes se rendre coup pour coup mais le BBH a viré en tête de deux longueurs, grâce notamment à Monika Kobylinska (7 buts sur 13 tirs). Les Neptunes, malgré Nathalie Hagman (5 buts sur 9 tirs), n’ont jamais été en capacité de revenir et chute de huit longueurs (32-24), avec le podium qui s’éloigne un peu plus.

Besançon s’installe sur le podium

En effet, dans le même temps, Besançon a signé une septième victoire de suite lors de la réception de Dijon. La JDA a démarré très fort le match avec un 4-0 qui lui a permis de faire la course en tête dans un premier acte à sens unique. Les coéquipières de Celine Sivertsen (5 buts sur 5 tirs) ont retrouvé leur vestiaire avec un avantage de six buts. Mais la réponse bisontine a été intense. Grâce notamment à Natalia Nosek (5 buts sur 10 tirs), l’ESBF a infligé un 8-1 à Dijon, qui a alors vu son avance fondre. Le bras de fer s’est conclu sur un dernier but de Juliette Faure (3 buts sur 5 tirs), qui offre la victoire à Besançon (25-24). Des Bisontines qui s’installent seules à la troisième place avant le match de Paris 92 ce dimanche. En bas de tableau, Plan-de-Cuques a mis un terme à une série de trois défaites consécutives grâce à une victoire sur le parquet de Celles-sur-Belle (26-27). Un succès qui permet au club des Bouches-du-Rhône de quitter l’avant-dernière place du classement.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 22EME JOURNEE

Vendredi 15 avril 2022

Mérignac - Bourg-de-Péage : 33-31



Samedi 16 avril 2022

Metz - Toulon : 30-20

Besançon - Dijon : 25-24

Brest - Nantes : 32-34

Celles-sur-Belle - Plan-de-Cuques : 26-27



Dimanche 17 avril 2022

16h30 : Nice - Chambray

17h00 : Paris 92 - Fleury