Ligue Butagaz Energie (J22) : Mérignac dépasse Bourg-de-Péage

Il ne reste plus que cinq journées de Ligue Butagaz Energie à disputer, et il reste assez peu d'enjeux lors de cette fin de saison régulière, Metz étant assuré de disputer la finale, et Brest presque sûr d'affronter les Messines pour le titre, alors que Fleury est bien parti pour descendre. Les autres clubs vont pouvoir finir la saison sans pression pour tenter de terminer le plus haut possible, et c'est notamment le cas de Mérignac et de Bourg-de-Péage, qui s'affrontaient ce vendredi en ouverture de la 22eme journée. La victoire est revenue aux Girondines, sur le score de 33-31. Ce sont pourtant les Drômoises qui ont le mieux entamé la partie, en menant 2-6, mais Mérignac est revenu petit à petit, pour atteindre la mi-temps en étant mené 13-15.

Mérignac prend la neuvième place

Les Girondines se sont retrouvées menées 14-16 un peu après la reprise, et c'est à ce moment-là qu'elles ont appuyé sur l'accélérateur, pour mener 19-17. Les deux équipes sont ensuite longtemps restées à égalité (27-27, 49eme), puis Mérignac a réussi un 3-0 et s'est détaché irrémédiablement, parvenant à conserver un petit écart jusqu'à la fin. Nele Antonissen termine meilleure marqueuse des Girondines, avec 9 buts, alors que Lucie Modenel en a marqué 6 pour Bourg-de-Péage. Grâce à cette victoire, Mérignac dépasse les Drômoises au classement, pour prendre la neuvième place avec un point d'avance. Mais rappelons que le club drômois a été sanctionné de 18 points de pénalité en raison de graves problèmes financiers et serait à la lutte pour la troisième place s'il n'avait pas été sanctionné.



LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 22EME JOURNEE

Vendredi 15 avril 2022

Mérignac - Bourg-de-Péage : 33-31



Samedi 16 avril 2022

20h00 : Metz - Toulon

20h00 : Besançon - Dijon

20h30 : Brest - Nantes

20h45 : Celles-sur-Belle - Plan-de-Cuques



Dimanche 17 avril 2022

16h30 : Nice - Chambray

17h00 : Paris - Fleury