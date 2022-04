Ligue Butagaz Energie (J21) : Invincibilité préservée pour Metz, Besançon reste au contact de Paris 92

Metz ne perd pas le fil. Pour la 21eme fois en autant de journées, les joueuses de Manu Mayonnade sont sorties victorieuses lors d’une affiche déséquilibrée sur le parquet de Plan-de-Cuques. Pas effrayées par leurs adversaires, les Buccorhodaniennes ont démarré fort avec un 3-0 d’entrée de jeu. Un avantage au score que les coéquipières d’Irène Fanton (8 buts sur 9 tirs) ont su conserver jusqu’à la mi-temps, atteinte avec deux longueurs d’avance. Toutefois, Orlane Kanor (6 buts sur 12 tirs) et Tamara Horacek (12 buts sur 12 tirs) ont inversé la tendance dès le retour sur le parquet. Longtemps accrochées, les Messines ont dû attendre les six dernières minutes pour s’échapper au score, bien aidées par un 6-0. Le leader du championnat s’impose de sept unités (28-35) et reprend six points d’avance sur Brest, tombeur de Chambray ce samedi.

Besançon ne perd pas de terrain

Besançon, de son côté, devait répondre. En effet, après le succès de Paris 92 sur le parquet de Toulon ce samedi, les Bisontines avaient rendez-vous à Fleury, lanterne rouge du championnat. Si Karichma Ekoh (6 buts sur 8 tirs) et ses coéquipières ont tenu le choc en début de match, Besançon a très vite creusé un écart de cinq longueurs. Emmené par Clarisse Mairot (9 buts sur 13 tirs), le club du Doubs a conclu le premier acte sur cette même avance. Un 4-0 initié par Lucie Granier (6 buts sur 6 tirs) a permis à Besançon de se donner encore plus de marge, atteignant la barre des dix points sept minutes après la reprise. La fin de match a alors été une question de contrôle pour une victoire de dix longueurs (28-38) qui permet aux Bisontines de revenir à trois longueurs de Paris 92 quand Fleury ne décolle pas de la dernière place.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 21EME JOURNEE

Samedi 9 avril 2022

Toulon - Paris 92 : 21-29

Chambray - Brest : 28-33

Bourg-de-Péage - Celles-sur-Belle : 38-29

Nantes - Mérignac : 28-23

Dijon - Nice : 22-25



Dimanche 10 avril 2022

Fleury - Besançon : 28-38

Plan-de-Cuques - Metz : 28-35