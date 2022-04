Ligue Butagaz Energie (J21) : Brest, Paris et Nantes suivent le rythme

En attendant le déplacement du leader Metz à Plan-de-Cuques dimanche, ses trois poursuivants l'ont emporté ce samedi lors de la 21eme journée de Ligue Butagaz Energie. A commencer par le dauphin, Brest, vainqueur 28-33 à Chambray (7eme). Menées jusqu'à 9-8 (15eme), les Bretonnes ont ensuite accéléré pour compter trois buts d'avance à la mi-temps (13-16), avant de se détacher irrémédiablement en deuxième période, dans le sillage d'une Kalidiatou Niakaté à 8 buts. En face, les 9 buts d'Alexandra Lacrabère n'ont pas suffi à Chambray. Si Metz est quasi-assuré de disputer la finale du championnat et que Brest est bien parti pour rejoindre les Messines, Paris 92 n'a pas dit son dernier mot, et peut toujours y croire, après sa victoire 21-29 à Toulon, qui enregistre sa sixième défaite de suite. Les Parisiennes, qui étaient tenues en échec à la mi-temps (12-12), ont signé un 3-0 puis un 4-0 à la reprise, et se sont retrouvées sur la voie du succès. Grâce notamment aux 10 buts de Nadia Offendal, les joueuses de la capitale reviennent à cinq points de Brest à cinq journées de la fin. Toulon est 10eme, après ce match où Maria Berger Wierzba et Marine Dupuis ont marqué 6 buts chacune.

Dijon craque face à Nice

Nantes reste à cinq points du podium, après sa victoire 28-23 sur Mérignac (10eme), au terme d'un match que les Nantaises ont mené de la première à la dernière minute (17-11, mt), avec une Nathalie Hagman à 5 buts (5 pour Emma Puleri côté girondin). Dans un match du milieu de tableau, Nice (6eme) est allé gagner 22-25 à Dijon (8eme) après avoir été mené 12-10 à la mi-temps. Les Bourguignonnes menaient même encore 22-21 à sept minutes de la fin, mais elles ont terminé le match par un 0-4. Ehsan Abdelmalek a porté l'OGC Nice, avec 11 buts (7 pour Céline Sivertsen côté Dijon). Enfin, Bourg-de-Péage (9eme) n'a fait qu'une bouchée de Celles-sur-Belle (13eme), en s'imposant 38-29 (19-13, mt) avec notamment 9 buts de Lena Grandveau (9 également pour Goundouba Guirassy côté deux-sévrien).



LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 21EME JOURNEE

Samedi 9 avril 2022

Toulon - Paris : 21-29

Chambray - Brest : 28-33

Bourg-de-Péage - Celles-sur-Belle : 38-29

Nantes - Mérignac : 28-23

Dijon - Nice : 22-25



Dimanche 10 avril 2022

15h00 : Fleury - Besançon

15h00 : Plan-de-Cuques - Metz