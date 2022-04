Ligue Butagaz Energie (J20) : Metz toujours invaincu, Brest solide dauphin devant Paris 92 et Besançon

Metz a reçu un 20/20 ! Dans une affiche des extrêmes face à la lanterne rouge Fleury, les Dragonnes ont signé leur 20eme victoire de la saison en Ligue Butagaz Energie. Si les coéquipières de Cassidy Chambonnier (5 buts sur 8 tirs) ont résisté en début de match, les Messines ont petit-à-petit creusé l’écart pour atteindre la mi-temps avec un avantage de quatre longueurs. Au retour sur le parquet des Arènes, les futures demi-finalistes de la Ligue des Champions, portées par Orlane Kanor (8 buts sur 10 tirs), n’ont pas coupé leur effort et s’imposent de onze longueurs (40-29). Brest, de son côté, reste à six points de Metz après sa victoire, la onzième de suite, face à Toulon. Bien lancée par un 3-0 d’entrée, les coéquipières de Constance Mauny (6 buts sur 10 tirs) ont très vite mis fin au suspense, avec une marge de huit buts au bout de 30 minutes. Djurdjina Malovic (7 buts sur 13 tirs) et les Toulonnaises n’ont pas pesé bien lourd dans cette rencontre, l’écart dépassant dix buts après moins de dix minutes en deuxième période. Brest n’a jamais réduit la voilure et s’impose avec seize longueurs d’avance (37-21).

Paris 92 et Besançon ne se lâchent pas

Restant sur une défaite sur le parquet de Nantes, Paris 92 s’est remis sur le droit chemin à l’occasion de la réception de Bourg-de-Péage. Après avoir fait la course en tête en début de match, les Drômoises ont baissé de pied à l’approche de la mi-temps, se retrouvant menées d’une longueur. Avec Déborah Lassource (5 buts sur 6 tirs) à la manœuvre, les Franciliennes se sont détachées dans le deuxième acte pour une victoire avec sept buts d’avance (29-22). Un résultat qui permet à Paris 92 de conserver trois buts d’avance sur Besançon. Les Bisontines, après leur élimination en Ligue Européenne, ont enchaîné une cinquième victoire de suite en championnat face à Chambray. Mais, après une entame de match tonitruante, les coéquipièes de Kiara Tshimanga (7 buts sur 9 tirs) ont vu leur avance fondre et se réduire à un but au bout de 30 minutes. Toutefois, Chambray n’a jamais eu l’occasion de revenir à hauteur après la pause. Comptant jusqu’à huit buts de retard, les joueuses de Touraine s’inclinent de quatre longueurs (32-28) et ne font pas une bonne affaire au classement de la Ligue Butagaz Energie.

Dijon et Mérignac retrouvent le sourire

En effet, dans le même temps, Nantes a concédé une deuxième défaite sur les trois derniers matchs face à Nice. Des Niçoises, emmenées par Ehsan Abdelmalek (8 buts sur 13 tirs) qui a pris l’ascendant dès le début de la rencontre pour compter pas moins de sept longueurs d’avance à la pause. Les Neptunes, avec Nathalie Hagman (6 buts sur 8 tirs), ont réagi en deuxième période, revenant à deux unités avec dix minutes encore à jouer. Nice a toutefois tenu le choc et se reprend avec cette victoire (26-23) pour recoller à Chambray au classement. Derrière les Azuréennes, Dijon et Mérignac ont renoué avec la victoire. Après quatre revers de suite, la JDA est allé chercher une nette victoire sur le parquet de Celles-sur-Belle (22-32), qui reste avant-dernier. Les Girondines, de leur côté, mettent un terme à quasiment trois mois de frustration. Battues lors de leurs huit dernières sorties, les joueuses de Mérignac ont dominé Plan-de-Cuques (24-30).



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 20EME JOURNEE

Mercredi 6 avril 2022

Besançon - Chambray : 32-28

Metz - Fleury : 40-29

Paris 92 - Bourg-de-Péage : 29-22

Brest - Toulon : 37-21

Celles-sur-Belle - Dijon : 22-32

Nice - Nantes : 26-23

Plan-de-Cuques - Mérignac : 24-30