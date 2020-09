Ligue Butagaz Energie (J2) : Cinq équipes en tête

Cinq équipes ont réussi à remporter leur deuxième match en deux journées de Ligue Butagaz Energie ce mercredi ! Et honneur à Besançon, qui prend la tête du classement à la différence de buts, grâce à son carton contre le promu Plan-de-Cuques : 42-23 (19-11, mt). Clarisse Mairot (photo), auteure de 8 buts, a grandement contribué à cette victoire bisontine (7 pour Aurélie Goubel côté provençal). Brest occupe la deuxième place, suite à sa victoire 37-25 (22-11, mt) sur Chambray, grâce à son duo Ana Gros – Pauletta Foppa, qui ont marqué 6 buts chacune (6 pour Jovana Stoiljkovic côté tourangeau).

Metz remporte le choc

Metz, le champion de France 2019 (le titre n’a pas été attribué en 2020), a de son côté remporté le choc sur le terrain de Nantes, sur le score de 35-26 (20-11, mt), avec notamment une grande Olga Peredery, qui a marqué 6 buts (8 pour Bruna Almeida de Paula côté nantais). On retrouve ensuite Fleury, qui a battu Toulon 28-22 (12-9, mt) à domicile grâce notamment à 8 buts d’Alexandra Lacrabère (8 pour Marine Dupuis côté varois) et Bourg-de-Péage, vainqueur 24-22 (12-9, mt) à Mérignac, avec 4 buts de Maëlle Faynel et Fie Woller (5 buts pour Laurie Puleri côté girondin).

Première victoire pour Paris et Nice

Paris 92 a décroché sa première victoire de la saison : 32-17 (13-11, mt) contre le promu Saint-Amand après une excellente deuxième mi-temps (6 buts pour Alice Mazens et Nadia Offendal côté parisien ; 4 buts pour Marina Zivkovic côté nordiste). Première victoire également pour Nice, vainqueur 25-21 (15-14, mt) de Dijon grâce à un but de Martina Skolkova (8 au total) à 45 secondes de la fin (5 buts pour Claire Vautier côté bourguignon). Mérignac, Toulon, Plan-de-Cuques et Saint-Amand tenteront de décrocher leur première victoire lors de la troisième journée, la semaine prochaine.



LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 2EME JOURNEE

Mercredi 16 septembre 2020

Besançon - Plan-de-Cuques : 42-23

Mérignac - Bourg-de-Péage : 22-24

Paris 92 - Saint-Amand : 32-17

Fleury - Toulon : 28-22

Brest - Chambray : 37-24

Nantes - Metz : 26-35

Nice - Dijon : 25-24