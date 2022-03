Ligue Butagaz Energie (J19) : Metz reste invaincu, Nantes réduit l'écart sur Paris 92

Si Brest s’est rapproché à trois points ce vendredi, Metz n’a pas eu grand mal à répondre ce dimanche. Leader de Ligue Butagaz Energie, le club mosellan a signé sur le parquet de Mérignac une 19eme victoire en autant de rencontres. Sans Grâce Zaadi, dont le retour au club a été récemment officialisé, les joueuses de Manu Mayonnade n’ont pas tardé à prendre l’avantage sur les Girondines. Sarah Bouktit (6 buts sur 8 tirs) a été un des éléments moteurs des Dragonnes, qui ont mené de six buts au moment de revenir aux vestiaires. Une addition qui, tout au long de la deuxième période, est devenu plus salée pour les coéquipières de Luciana Mendoza (5 buts sur 8 tirs). A l’issue des 60 minutes, Metz s’impose de treize longueurs (25-38) et reprend six points d’avance sur Brest. Mérignac, battu pour la septième fois de suite, stagne à la 10eme place.

Nantes met Paris 92 sous pression

Derrière l’indétrônable duo de tête, Paris 92 est loin d’avoir assuré sa troisième place. Les joueuses de Yacine Messaoudi ont, en effet, chuté sur le parquet de son premier poursuivant, Nantes. Les coéquipières de Nadia Offendal (5 buts sur 9 tirs) ont été très vite débordées par les Neptunes pour se retrouver menées de quatre buts à la mi-temps. Après avoir vu les Franciliennes revenir à trois longueurs, Carin Stromberg (9 buts sur 13 tirs) et les Nantaises ont serré le jeu, bien aidé par leur gardienne Adrianna Placzek (19 arrêts à 47,5% d’efficacité). Au final, les Neptunes s’imposent de quatre longueurs (27-23). Après le revers surprise à Celles-sur-Belle, les joueuses de Loire-Atlantique reviennent à trois points de Paris 92, battu pour la deuxième fois en quatre matchs.

Nice prolonge l’agonie de Fleury

La dernière rencontre de cette 19eme journée a vu la lanterne rouge signer une 18eme défaite cette saison. En effet, sur son parquet, Fleury s’est incliné lors de la réception de Nice. Les 30 premières minutes ont pourtant laissé espérer aux coéquipières d’Ehsan Abdelmalek (6 buts sur 11 tirs) un résultat bien différent de leurs habitudes. Toutefois, à l’entame du deuxième acte, Karichma Ekoh (6 buts sur 6 tirs) et les Niçoises ont haussé le ton pour prendre jusqu’à cinq buts d’avance. Sans rien lâcher, Fleury a su se rapprocher pour égaliser à moins de quatre minutes du terme de la rencontre. Nice a toutefois eu le dernier mot pour une victoire de deux longueurs (23-25), la deuxième de suite qui permet aux Azuréennes de remonter au sixième rang, profitant de la baisse de régime de Chambray.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 19EME JOURNEE

Vendredi 18 mars 2022

Dijon - Brest : 20-30



Samedi 19 mars 2022

Toulon - Besançon : 18-31

Bourg-de-Péage - Plan-de-Cuques : 29-26

Chambray - Celles-sur-Belle : 25-25



Dimanche 20 mars 2022

Mérignac - Metz : 25-38

Nantes - Paris 92 : 27-23

Fleury - Nice : 23-25