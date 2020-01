Ligue Butagaz Energie (J19) : En match avancé, Brest s'impose et consolide sa première place

Quelques jours après avoir repris la tête du classement à Metz, Brest la consolide. Mais ça ne tient qu’à une subtilité du calendrier. Deux mois avant le reste de la 19eme journée, les Bretonnes ont reçu les joueuses de Nantes dans un duel de l’ouest dont le résultat n’a rapidement pas fait beaucoup de doutes. Restant sur une performance de haut vol sur le parquet des triples championnes d’Europe en titre, Györ, en Ligue des Champions, les joueuses de Laurent Bezeau n’ont eu besoin que d’un quart d’heure pour mener de trois buts. Emmenées par l’inévitable Ana Gros (6 buts sur 9 tirs), les Brestoises n’ont cessé de hausser le ton pour mener de quatre longueurs à la mi-temps.

Nantes n’a pas pu se rebiffer

Les Nantaises, emmenées par Alexandrina Barbosa (6 buts sur 8 tirs), ont tenté de revenir dans le match en début de deuxième période. Mais, face à une Sandra Toft en grande forme (21 arrêts sur 39 tirs subis, 53,8% d’efficacité), les joueuses d’Allan Heine Pedersen n’ont pas eu les armes pour espérer mieux que la défaite. Pauletta Foppa et Pauline Coatanea (5 buts chacune) se sont ajoutées à la fête et l’écart a atteint son maximum de neuf buts à un quart d’heure de la fin de la rencontre. Un avantage qui a permis aux Brestoises de faire tourner leur effectif et, au final, de s’imposer de sept longueurs (28-21). Un succès qui voit le BBH prendre trois points d’avance au classement sur Metz, qui aura droit à une réception de Chambray le 4 mars prochain dans le cadre de cette 19eme journée.