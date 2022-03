Ligue Butagaz Energie (J19) : Besançon et Bourg-de-Péage s'impose, Chambray freiné

Malgré une situation loin d’être évidente, les joueuses de Bourg-de-Péage ne lâchent rien. Alors que leur club a été sanctionné d’un retrait de 18 points au classement de la Ligue Butagaz Energie, les coéquipières de Léna Grandveau (8 buts sur 13 tirs) ont pris le meilleur sur Plan-de-Cuques dans un duel de bas de tableau. Si les joueuses des Bouches-du-Rhöne ont pris le meilleur départ, menant au score pendant les 18 premières minutes, les Drômoises ont réagi pour virer en tête avec deux longueurs d’avance. Sous l’impulsion de Giuliana Gavilan (6 buts sur 7 tirs), Plan-de-Cuques a tenté de tenir mais sans jamais parvenir à recoller. Après la claque reçue le week-end dernier à Brest, Bourg-de-Péage s’impose de trois buts (29-26) et repasse devant sa victime du soir au classement.

Besançon quatre à quatre

Besançon est irrésistible en ce moment. A l’occasion d’un déplacement à Toulon, qui a récemment sacrifié son quart de finale de la Coupe de France, les joueuses de Sébastien Mizoule se sont très largement imposées. Une rencontre dont l’entame a été un bras-de-fer entre les deux formations. Le collectif toulonnais a tenu et, même mené de quatre longueurs à deux minutes de la pause, a su revenir à deux longueurs grâce à Marine Dupuis (3 buts sur 8 tirs). Toutefois, au retour sur le parquet, les Bisontines ont offert un tout autre visage. Les coéquipières de Clarisse Mairot (5 buts sur 8 tirs) ont serré leur défense, avec un seul but encaissé en onze minutes. Avec huit buts d’avance, Besançon aurait pu gérer mais a continué de pousser pour s’imposer de treize buts (18-31), sa quatrième victoire de suite. Un succès qui permet à l’ESBF de creuser l’écart sur Nantes, qui affronte Paris 92 ce dimanche.

Chambray accroché

Après deux défaites de suite, Chambray a un peu redressé la tête. A l’occasion de la réception de Celles-sur-Belle, les joueuses de Jérôme Delarue ont été surprises d’entrée et ont fait la course derrière au score tout au long de la première période. Grâce notamment à Guillemette Cauly (8 buts sur 12 tirs), les joueuses des Deux-Sèvres ont retrouvé leur vestiaire avec une avance de deux longueurs. Alexandra Lacrabère (7 buts sur 9 tirs) a sonné le rappel dès le retour sur le parquet. Chambray a lancé la deuxième période avec un 5-0 mais sans creuser plus avant l’écart. La fin de match a vu les deux équipes se rendre coup pour coup, avec Chambray qui arrache le nul à 33 secondes du buzzer (25-25). Un résultat face à l’avant-dernier qui ne fait pas les affaires des joueuses de Touraine.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 19EME JOURNEE

Vendredi 18 mars 2022

Dijon - Brest : 20-30



Samedi 19 mars 2022

Toulon - Besançon : 18-31

Bourg-de-Péage - Plan-de-Cuques : 29-26

Chambray - Celles-sur-Belle : 25-25



Dimanche 20 mars 2022

15h15 : Mérignac - Metz

16h00 : Nantes - Paris 92

17h00 : Fleury - Nice