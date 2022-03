Ligue Butagaz Energie (J18) : Nice résiste à Toulon et remporte le derby

Toulon s'est réveillé trop tard

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 18EME JOURNEE

Samedi 12 mars 2022

Dimanche 13 mars 2022

Fin d'une mauvaise série pour les Aiglonnes. Après des dernières semaines compliquées (trois défaites de suite, dont deux contre Metz et Brest),, lors du dernier match de la 18eme journée de la Ligue Butagaz Energie. Dans leur salle, les joueuses de Marjan Kolev ont su rapidement se mettre à l'abri en prenant à la gorge d'entrée les Toulonnaises. Au fil des minutes dans ce premier acte, l'écart est monté à dix longueurs d'avance pour les locales au moment de rentrer au vestiaires à la pause (18-8). Pour cela, Nice a notamment pu compter sur, alors que Marija Colic a brillé défensivement, avec 13 arrêts à son actif ce dimanche.En seconde période,, qui ont géré leur belle avance. Avec six réalisations, Marine Dupuis a fini meilleure marqueuses des Varoises, devant Maria Berger Wierzba et Armina Isic (quatre buts chacune). Une bien maigre consolation à l'arrivée pour la numéro 17 de Toulon, alors qu'Ophélie Tonds a fait dix parades. Au classement de la Ligue Butagaz Energie,, avec une avance toujours aussi confortable sur la zone rouge (Fleury, 14eme avec 20 points).- Mérignac : 21-20- Dijon : 27-20- Chambray : 31-23- Bourg-de-Péage : 35-20- Fleury : 22-18- Nantes : 28-25- Toulon : 26-20