Ligue Butagaz Energie (J18) : Metz toujours invaincu, Brest et Paris suivent le rythme

Nantes tombe de haut

HANDBALL / LIGUE BUTAGAZ ENERGIE

18eme journée - Samedi 12 mars 2022

Dimanche 13 mars 2022

Et de 18 victoires en 18 matchs pour Metz ! Les Mosellanes règnent sur la Ligue Butagaz Energie, et elles l'ont montré une nouvelle fois en déroulant contre Chambray (6eme) : 31-23 après avoir commencé par un 5-0 et mené de bout en bout (18-11, mt). Emma Jacques a inscrit 8 buts pour Metz et Jannela Blonbou 6 pour Chambray.Là aussi, le match a été à sens unique (15-10, mt), dans le sillage d'une Alicia Toublanc à 8 buts (5 pour Lucie Modenel côté drômois). Troisième équipe du podium, Paris a gagné aussi, contre Dijon : 27-20 (15-12, mt). Les Bourguignonnes de Sarah Valero Jodar ont tenu jusqu'à 6-6, avant de céder du terrain peu à peu. Gnonsiane Niombla finit avec 6 buts pour Paris.Coup d'arrêt en revanche pour Nantes (4eme), qui s'est incliné 28-25 à Celles-sur-Belle (13eme), après une première mi-temps ratée (16-9). Les Nantaises ont souffert face à Laura Godard (7 buts), alors que les 6 buts de Carin Stromberg n'ont pas suffi. De son côté, Besançon (5eme) a enchaîné une troisième victoire de suite, au détriment de Mérignac, en s'imposant 21-20 après avoir été mené 11-12 à la pause. C'est Clarisse Mairot qui a offert la victoire aux Bisontines à 2'36 de la fin. Sa coéquipière Audrey Dembele finit avec 6 buts (4 pour Luciana Mendoza et Soukeina Sagna pour les Girondines)en réussissant une grande deuxième mi-temps (13-8). Avec 7 buts au compteur, Tatiana Elisme a grandement contribué à ce succès, alors qu'aucune joueuse du Loiret n'a dépassé les trois buts. Dimanche, le dernier match de cette journée opposera Nice à Toulon.- Mérignac : 21-20- Dijon : 27-20- Chambray : 31-23- Bourg-de-Péage : 35-20- Fleury : 22-18- Nantes : 28-25Nice - Toulon