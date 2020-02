Ligue Butagaz Energie (J18) : Brest et Metz creusent l'écart

Tout va bien pour les deux meilleures équipes de France, Brest et Metz. Les Bretonnes, leaders avec trois points d’avance (et un match en plus), et déjà qualifiées pour les play-offs du championnat et les quarts de finale de Ligue des Champions, n’ont fait qu’une bouchée de Bourg-de-Péage, neuvième, en s’imposant 29-20 (12-6, mt), avec notamment 5 buts de Constance Mauny, Ana Gros, Isabelle Gullden et Shenia Minevskaja (5 pour Prastardottir côté drômois). Metz, de son côté, s’est imposé 36-34 à Besançon (7eme), avec notamment 6 buts d’Astrid Ngouan (8 pour Dupuis côté bisontin).

Nantes cale

L’écart se creuse entre le duo infernal et le troisième, Nantes, qui a été battu 24-21 à Nice (6eme), dans un match maîtrisé de bout en bout par les Niçoises, qui ont pu compter sur les 7 buts de Mélissa Agathe (6 pour Ayglon-Saurina et Barbosa côté nantais). Fleury, quatrième, est allé s’imposer chez la lanterne rouge Mérignac, sur le score de 34-30, grâce notamment aux 8 buts de Bruna De Paula (6 pour Svangaard côté girondin). Paris 92, cinquième, a subi une deuxième défaite de suite, à domicile contre Toulon, dixième (24-25). Chloé Bulleux a inscrit 7 buts pour les Varois et Eun-Hee Ryu 9 pour les Parisiennes. Enfin, dans un match de bas de tableau, Chambray (11eme) a dominé Dijon (8eme) sur le score de 29-25, avec 9 buts de Jovana Stoijlkovic (6 pour Dazet côté dijonnais). La prochaine journée se déroulera les 4 et 6 mars, et Metz, en recevant Chambray, aura l’occasion de recoller à Brest, qui ne jouera pas.



