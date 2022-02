Ligue Butagaz Energie (J17) : Metz intouchable, Besançon enchaine à nouveau

Besançon repart de l'avant



𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 I 38 - 23

1⃣6⃣ / 1⃣6⃣ ✅

Nouvelle victoire pour les #Dragonnes qui restent toujours invaincues en @LBE_Officiel 🤝



📷 Cedosa380 pic.twitter.com/WmgZNSBixF



— Metz Handball (@MetzHandball) February 27, 2022

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 17EME JOURNEE

Vendredi 25 février 2022

Samedi 26 février 2022

Dimanche 27 février 2022

A l'image du PSG Handball en Liqui Moly Starligue, Metz survole la Ligue Butagaz Energie. Ce dimanche,Si la formation des Deux-Sèvres était derrière mais pas encore trop distancée à la pause (15-11), la suite fut à sens unique en faveur des joueuses d'Emmanuel Mayonnade avec un cinglant 23-12 infligé en seconde période. Avec six buts à son actif, la Messine Orlane Kanor a été la meilleure marqueuse de cette rencontre, devant les cinq réalisations chacune de sa coéquipière Tamara Horacek et de la Celloise Dijana Stevin., à savoir Brest et Paris 92.Derrière ce trio, on retrouve Nantes avec 39 points, grâce à une série en cours de quatre succès de rang, dont le dernier samedi contre Plan-de-Cuques (33-26). Nathalie Hagman (huit buts) et Onacia Ondono (sept réalisations) avaient alors été précieuses pour les Nantaises.Menées à la pause d'un point, les joueuses de Sébastien Mizoule ont su réagir ensuite pour ne pas tomber à domicile ce dimanche. Pour cela, les sept buts de Juliette Faure ont fait beaucoup de bien aux Franc-Comtoises, alors que c'est Marie Prouvensier (cinq réalisations) qui s'est illustrée pour les Azuréennes.Dijon -: 27-35Mérignac -: 23-30Fleury -: 20-30- Chambray : 26-23- Plan-de-Cuques : 33-26- Nice : 25-21- Celles-sur-Belle : 38-23