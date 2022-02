Ligue Butagaz Energie (J17) : Brest, Paris 92 et Bourg-de-Péage n'ont pas tremblé

Bourg-de-Péage et Toulon se replacent

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 17EME JOURNEE

Vendredi 25 février 2022

Samedi 26 février 2022

Dimanche 27 février 2022

Alors que Metz ne jouera que dimanche, Brest et Paris 92 sont revenus à trois longueurs du leader ce vendredi soir.Pour cela, les Bretonnes ont pu compter sur Coralie Lassource (cinq buts), mais également sur le trio Pauline Coatanea, Helene Fauske et Alicia Toublanc, quatre réalisations chacune.Avec 13 buts à elles deux, Nadia Offendal (7) et Gnonsiane Niombla (6) ont été précieuses pour leur formation. De ce fait, Brest et Paris 92 comptent 42 points au compteur, avec cependant un match en moins pour les Bretonnes.Une troisième équipe pourrait compter 42 unités, mais la CNCG est depuis passée par là. En effet, sanctionné de neuf points cette semaine pour des problèmes financiers, Bourg-de-Péage a idéalement réagi sportivement.Si Elise Delorme a marqué sept réalisations pour les Bourguignonnes, Manon Houette et Sofia Deen Yessouf en ont fait de même pour les visiteuses. Cela fait donc 33 points pour Bourg-de-Péage, 7eme au classement. Enfin, dans le dernier match de la soirée, Toulon a enchainé un deuxième succès de suite en Ligue Butagaz Energie.Dans cette rencontre, Marine Dupuis d'un côté et Jovana Stojiljkovic de l'autre se sont particulièrement illustrées, avec sept buts chacune. Cela fait donc désormais neuf points d'avance pour les Toulonnaises sur la zone rouge.Dijon -: 27-35Mérignac -: 23-30Fleury -: 20-30- Chambray : 26-23Nantes - Plan-de-CuquesBesançon - NiceMetz - Celles-sur-Belle