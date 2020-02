Ligue Butagaz Energie (J16) : Pas de vainqueur entre Besançon et Nantes

Nantes a manqué le coche. En déplacement sur le parquet de Besançon dans l’affiche de cette 16eme journée de la Ligue Butagaz Energie, les joueuses d’Allan Heine Pedersen ont été dans le vrai pendant 52 minutes. Emmenées par Alexandrina Barbosa (8 buts sur 10 tirs), les Nantaises ont eu jusqu’à six buts d’avance mais, au bout de cinq dernières minutes où elles ont été inefficaces offensivement, elles ont ouvert la porte aux Bisontines. Les joueuses de Raphaëlle Tervel en ont profité pour réduire petit à petit l’écart et égaliser à 17 secondes par l’intermédiaire de Marine Dupuis (8 buts sur 8 tirs). Un match nul (25-25) qui voit Nantes confirmer son ralentissement après sa défaite à Brest quand Besançon enchaîne un troisième match sans victoire. Dans l’autre match de cette soirée, Dijon a signé un troisième match sans défaite aux dépens de la lanterne rouge Mérignac, toujours sans victoire depuis le début de la saison. Avec cinq buts d’avance à la mi-temps, les coéquipières de Déborah Kpodar et Laura Lasm (5 buts chacune) pouvaient voir venir mais elles ont continué d’accélérer pour s’imposer de huit longueurs (22-30) et revenir provisoirement à hauteur de Fleury.