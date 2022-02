Ligue Butagaz Energie (J16) : Metz remporte le choc contre Bourg-de-Péage

Bonne opération pour Brest

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 16EME JOURNEE

Mercredi 16 février 2022

Metz est inarrêtable. Ce mercredi soir, à l'occasion de la 16eme journée de la Ligue Butagaz Energie, le club lorrain, qui compte encore deux matchs en retard, a remporté un quatorzième match en autant de rencontres déjà disputées. Une nouvelle victoire acquise contre son dauphin au classement, à savoir Bourg-de-Péage (23-30).inscrites à 100% de réussite. A ses côtés, Sarah Bouktit (Cinq buts à 100% de réussite) n'a pas été en reste. En face, Lucie Modenel a pourtant fait mieux, avec sept buts inscrits à 100% de réussite, mais cela n'a donc clairement pas suffi. Bourg-de-Péage, qui n'a remporté qu'une seule de ses quatre dernières rencontres dans l'élite, se retrouve désormais dans le même nombre de points que Brest et Paris 92.Brest, justement, a effectué la bonne opération de la soirée, en s'imposant contre Celles, treizième et avant-dernier (28-23). Une victoire acquise grâce notamment à Tonje Loseth, qui termine meilleure buteuse de son équipe (six réalisations à 100% de réussite). Quant à Paris 92, la soirée a donc été moins bonne, avec une défaite à la clé, à domicile, contre le club de Besançon (18-25)., pour parvenir à ses fins (sept buts marqués pour douze tentatives). Cinquième du classement, Nantes, bien emmené notamment par Déborah Kpodar (Six buts), s'est arraché pour aller s'imposer dans la salle de Dijon, huitième (28-29). Chambray, septième au classement, n'a laissé aucune chance à la lanterne rouge Fleury Loiret, qui enchaîne un cinquième revers de rang (31-22). Nice, neuvième, a pris le dessus sur Mérignac, dixième (28-27), alors que Toulon St-Cyr s'est imposé à Plan-de-Cuques (26-29).Bourg-de-Péage -: 23-30- Fleury : 31-22Dijon -: 28-29Paris 92 -: 18-25- Celles-sur-Belle : 28-23- Mérignac : 28-27Plan-de-Cuques -: 26-29