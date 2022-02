Ligue Butagaz Energie (J15) : Une formalité pour Metz

Horacek porte Metz

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 15EME JOURNEE

Mercredi 9 février 2022

Mercredi 23 février 2022

Nice rêvait peut-être d'être la première équipe française à faire tomber Metz cette saison. C'est raté. Les Niçoises ont été largement battues (36-20) en Moselle ce mercredi soir en match en retard de la 15eme journée de Ligue Butagaz Energie. Il n'y a pas eu le moindre suspense dans cette partie, où les Azuréennes n'ont jamais mené au score, malgré les 8 buts (en 15 tirs) d'Ehsan Abdelmalek.La deuxième période a été du même acabit, même s'il y a eu moins de buts. Les Messines menaient 27-17 à la 40eme et 34-18 à la 50eme, avant de finalement l'emporter de seize buts.Si seulement sept Niçoises ont trouvé le chemin du but lors de cette partie, elles sont onze Messines à avoir marqué, la palme revenant à Emma Jacques, auteure de 7 buts en 8 tirs, devant Tamara Horacek (6 sur 8 aux tirs). Dans les buts, Ivana Kapitanovic a réussi 9 arrêts pour Metz, et Jovana Micesvka 5 pour Nice.Quant à Nice, il occupe la neuvième place, avec 6 victoires, 2 nuls et 7 défaites. Lors de la prochaine journée, ce dimanche, Metz recevra Celles-sur-Belle pendant que Nice se rendra à Besançon.- Besançon : 37-25Toulon -: 21-23Fleury -: 23-26Celles-sur-Belle -: 18-20Mérignac -: 24-30Plan-de-Cuques -: 15-29- Nice : 36-20