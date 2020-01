Ligue Butagaz Energie (J15) : Toulon-Saint-Cyr reste dans sa spirale négative

Rien ne va plus pour Toulon-Saint-Cyr ! A l’occasion du dernier match de la 15eme journée de Ligue Butagaz Energie, les Varoises ont signé une sixième défaite de suite, s’inclinant dans un derby du sud-est face à Nice. Ce sont pourtant les coéquipières de Charris Rozemalen (7 buts sur 10 tirs) qui ont pris le meilleur départ dans cette rencontre pour mener de trois buts après cinq minutes de jeu. Une bonne série qui a pris fin pour lancer un peu plus de dix minutes sans efficacité offensive pour les protégées de Sandor Rac. Une période difficile qui a permis aux Niçoises de creuser l’écart pour compter sept buts d’avance après 30 minutes de jeu.

Toulon-Saint-Cyr n’a cessé de courir au score

Cette fin de première période manquée a coûté cher aux Toulonnaises car le deuxième acte a été à leur avantage. Les Niçoises, emmenées par Mélissa Agathe (6 buts sur 8 tirs), ont compté huit buts d’avance à un quart d’heure de la fin de la rencontre avant de voir leurs adversaires hausser leur niveau de jeu et grignoter petit à petit leur retard pour s’incliner de trois longueurs (21-24). Cette défaite voit Toulon-Saint-Cyr rester au 11eme rang, avec seulement Mérignac derrière alors que l’écart avec le Top 8 passe désormais à sept longueurs. Nice, avec ce succès, gagne une place en dépassant Dijon pour s’emparer de la septième position.