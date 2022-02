Nantes intègre le top 5

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 15EME JOURNEE

Mercredi 9 février 2022

Mercredi 23 février 2022

A commencer par Paris 92 qui est allé gagner de peu à Celles-sur-Belle (18-20), grâce à notamment quatre buts signés Alice Mazens. A égalité avec les Parisiennes, Bourg-de-Péage a également connu la victoire en déplacement. A Fleury, les joueuses de Camille Comte ont renoué avec la victoire (23-26), elles qui restaient sur un revers contre Nantes à domicile début février (30-34). A une unité des Dragonnes, Paris 92 et Bourg-de-Péage comptent cependant deux matchs de plus que l'actuel leader de la Ligue Butagaz Energie. Derrière ce duo de poursuivants, on retrouve Brest.Avec six buts à son actif, Pauletta Foppa a été cruciale dans le succès des siens, tout comme Hélène Fauske (sept réalisations) ou encore Kalidiatou Niakaté (cinq).Avec 36 points au compteur et un match en moins, Brest pourrait rapidement prendre la place de dauphin de Metz.En concurrence pour la cinquième place, les deux équipes n'ont clairement pas fait jeu égal. Avec six buts chacune, la Norvégienne Mari Finstad Bergum et la Suédoise Nathalie Hagman ont brillé pour les Neptunes. En face, les Doubistes, dépassées, n'ont rien pu faire et laissent logiquement leur place dans le top 5 de la Ligue Butagaz Energie à leurs adversaires du soir. Dans les autres rencontres de ce mercredi, on notera également les succès à l'extérieur de Dijon et Chambray contre respectivement Toulon (21-23) et Plan-de-Cuques (15-29).- Besançon : 37-25Toulon -: 21-23Fleury -: 23-26Celles-sur-Belle -: 18-20Mérignac -: 24-30Plan-de-Cuques -: 15-29Metz - Nice