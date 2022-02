Ligue Butagaz Energie (J14) : Un 13 porte-bonheur pour Metz

13/13 POUR LE @MetzHandball !💪✅



Après une 1ère période compliquée, les bisontines ont montré un tout autre visage au retour des vestiaires !

Metz s'impose mais non sans difficulté ! 28-34 👏



Résumé ⬇️https://t.co/zTr2xsX9JY@ESBF_Handball @LBE_Officiel @ffhandball

— Sport en France (@sport_en_france) February 2, 2022

Brest se rapproche du podium

LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 14EME JOURNEE

Mercredi 2 février 2022

Jeudi 3 février 2022

Mercredi 23 mars 2022

Treizième victoire en treize matchs pour Metz en Ligue Butagaz Energie ! Les Messines comptent bien reprendre le titre de championnes de France (remporté par Brest la saison passée) et caracolent en tête du classement après avoir disputé la moitié des matchs.Méline Nocandy et Louise Burgaard terminent avec 6 buts chacune pour les Mosellanes, tout comme Line Uno Jensen pour Besançon. Paris 92 est le nouveau dauphin de Metz, après sa victoire 18-23 à Nice (8eme), après avoir fait la différence en première mi-temps (6-11). Auteure de 6 buts, Nadia Offendal a grandement contribué à ce succès parisien (4 pour Dienaba Sy côté niçois).Bourg-de-Péage, troisième, a de son côté subi la loi de Nantes (6eme) : 30-34. Les joueuses de la Drôme menaient pourtant d'un but à la pause, mais les Nantaises ont définitivement pris la tête à un quart d'heure de la fin, dans le sillage d'une excellente Nathalie Hagman, auteure de 10 buts (5 pour Sow, Delaye et Mangue côté drômois). Brest en profite pour se rapprocher du podium, après son succès 36-23 sur Plan-de-Cuques (12eme).. Enfin, dans un match de bas de tableau, Toulon (11eme) a enfoncé Celles-sur-Belle, avant-dernier, en s'imposant 24-20, après avoir réussi une grande première mi-temps (16-9). Maria Berger Wierzba a contribué à ce succès varois, avec 5 buts (5 buts aussi pour Dijana Stevin côté deux-sévrien). Les deux derniers matchs de cette journées se dérouleront ce jeudi et au mois de mars.Besançon -: 28-34Bourg-de-Péage -: 30-34- Celles-sur-Belle : 24-20- Plan-de-Cuques : 36-23Nice -: 18-23: Dijon - FleuryChambray - Mérignac