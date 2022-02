Ligue Butagaz Energie (J14) : Dijon signe une solide victoire contre Fleury

Dijon ouvre son compteur en 2022



LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 14EME JOURNEE

Mercredi 2 février 2022

Jeudi 3 février 2022

Mercredi 23 mars 2022

Dijon a fait respecter son statut. Ce jeudi soir, à l'occasion de la 14eme journée de la Ligue Butagaz Energie, la JDA est venue à bout, dans son antre, du club de Fleury Loiret (26-19).En face, les visiteuses, encore une fois privées de nombreux éléments comme Cassidy Chambonnier, qui s'est à son tour blessée, ou bien encore de Sheryl Tre, malade, n'avaient alors réussi à marquer que six petits buts en 30 minutes de jeu. Si le second acte a semblé plus serré que le premier, puisque seuls deux buts d'écart ont alors séparé les deux clubs (15-13), la différence avait donc alors été déjà faite et de manière définitive.Les protégées de Christophe Mazel ont notamment pu s'appuyer sur Sarah Valero Jodar qui, en 42 minutes passées, en tout, sur le parquet, a réussi à inscrire la bagatelle de cinq buts en six tentatives. En face, Melissa Agathe a également inscrit un total de cinq buts, en huit tentatives, mais cela n'a donc pas suffi à redresser sa formation.et ouvre ainsi son compteur victoires cette année. Un résultat qui lui permet ainsi également d'occuper la huitième place du classement du championnat de France de handball féminin. Un classement où le club de Fleury Loiret occupe, tout bonnement, la quatorzième et dernière place, avec cette troisième défaite consécutive.Besançon -: 28-34Bourg-de-Péage -: 30-34- Celles-sur-Belle : 24-20- Plan-de-Cuques : 36-23Nice -: 18-23- Fleury : 26-19Chambray - Mérignac