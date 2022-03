Ligue Butagaz Energie (J14) : Chambray s'impose contre Mérignac

Une victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Ce mercredi soir, dans le cadre d'un match en retard comptant pour la quatorzième journée de la Ligue Butagaz Energie, le club de Chambray s'est assez aisément imposé contre celui de Mérignac (33-26). A la pause, les locales, portées notamment par Alexandra Lacrabère et par Paula Valdivia Monserrat, huit buts chacune, étaient déjà devant, mais d'une seule petite unité (14-13). Ce n'est donc ensuite que dans le second acte que l'écart a ainsi été davantage conséquent, avec 19 buts de plus au compteur des locales, contre treize supplémentaires pour les visiteuses. Chambray renoue avec le succès dans l'élite. Un succès qui fuyait le club depuis le 16 février dernier et deux défaites puis un match nul. De son côté, la série noire se poursuit pour Mérignac et cette huitième défaite consécutive dans l'élite. Son dernier succès en championnat date du 12 janvier dernier. Au classement du championnat de France de handball féminin, après un total de 19 journées déjà disputées, Chambray occupe la sixième place avec 40 points, tandis que Mérignac doit se contenter de la onzième position, avec 30 unités.



LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 14EME JOURNEE

Mercredi 2 février 2022

Besançon - Metz : 28-34

Bourg-de-Péage - Nantes : 30-34

Toulon - Celles-sur-Belle : 24-20

Brest - Plan-de-Cuques : 36-23

Nice - Paris 92 : 18-23



Jeudi 3 février 2022

Dijon - Fleury : 26-19



Mercredi 23 mars 2022

Chambray - Mérignac : 33-26