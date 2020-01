Ligue Butagaz Energie (J14) : Accroché par Besançon, Brest met en danger sa place de leader

#E14LBE MATCH NUL !!!

L'@ESBF_Handball et le @BBH_Officiel se séparent sur un match nul, 26-26.

Les Brestoises menaient pourtant de 3 buts à 2 minutes de la fin mais ont du subir le retour des Bisontines sur un penalty dans les dernières secondes. ⚫️⚪️ pic.twitter.com/YC6GalqMJw



— BBH officiel (@BBH_Officiel) January 11, 2020

Besançon a eu raison d’y croire jusqu’au bout

Metz n’avait pas connu une soirée facile face à Besançon, Brest est quasiment tombé dans le piège mais y a laissé des plumes. En déplacement dans le Doubs, les Bretonnes ont été très longtemps mises en difficulté par les protégées de Raphaëlle Tervel et n’ont pas pu ramener la victoire. Emmenées par Karichma Enoh (5 buts sur 7 tirs), les Bisontines ont fait la course en tête pendant les 25 premières minutes de ce deuxième match de la 14eme journée de Ligue Butagaz Energie, qui fait suite au succès de Chambray face à Nice (31-23) ce vendredi en ouverture. L’inévitable Ana Gros (11 buts sur 17 tirs), Coralie Lassource (4 buts sur 7 tirs) et Marta Mangué (4 buts sur 7 tirs) ont permis à Brest de rallier les vestiaires avec un inattendu avantage d’un but à la mi-temps. Dès l’entame de la deuxième mi-temps, les joueuses de Laurent Bezeau ont haussé le rythme mais les joueuses du Doubs ont su rester au contact des Bretonnes.Pour cela, elles doivent une fière chandelle à leur gardienne Sakura Hauge. La Japonaise a terminé la rencontre avec 39% d’efficacité (15 arrêts sur 38 tirs subis), ne laissant à Roxanne Frank que 28 secondes de temps de jeu dans toute cette rencontre. Mais, malgré cela, les Brestoises ont entamé les cinq dernières minutes avec un avantage de trois buts, notamment grâce à Sladjana Pop Lazic (2 buts sur 4 tirs). Mais cette fin de match n’a pas tourné en faveur du leader de la Ligue Butagaz Energie, bien au contraire. Revenues à un but à 73 secondes du terme grâce à Pauline Robert (3 buts sur 3 tirs) et Sladjana Pop Lazic a offert à Besançon la balle de l’égalisation à la dernière seconde, concédant un jet de 7m pour une faute sur Aissatou Kouyaté. Meilleure buteuse bisontine (7 buts sur 7 tirs), Marine Dupuis n’a pas craqué et permet à Besançon d’arracher le match nul (26-26). Pour Brest, ce résultat ouvre la porte à Metz, qui pourrait reprendre la tête en cas de victoire ce dimanche face à Toulon-Saint-Cyr.