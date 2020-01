Ligue Butagaz Energie (J13) : Brest reprend la tête du championnat à Metz

Nantes reste accroché à sa troisième place



#E13LBE VICTOIRE DU BBH !!! 👊⚫️⚪️

Le @BBH_Officiel a bien débuté son année 2020 en battant le @MHB33 sur le score de 37-28.

Malmenées durant les 20 premières minutes, les Rebelles ont ensuite élevé leur niveau et fait la course en tête.

Bravo les filles !!! 👏👏👏 pic.twitter.com/v3FWnSUhWE



— BBH officiel (@BBH_Officiel) January 5, 2020

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 13EME JOURNEE

Samedi 4 janvier 2020

Dimanche 5 janvier 2020

La lutte en tête du classement de la Ligue Butagaz Energie ne faiblit pas, en ce début d'année 2020. A l'occasion de la suite et fin de cette 13eme journée du championnat de France de handball féminin, Brest a répondu à Metz, vainqueur la veille à Dijon (23-29), en prenant le meilleur sur Mérignac (37-28).Pourtant, les 20 premières minutes de jeu n'ont guère été de tout repos (1-5, 5eme, 6-10, 14eme) et les Bretonnes se sont même retrouvées malmenées par leurs adversaires du jour, pourtant lanternes rouges du classement et qui n'ont toujours pas remporté la moindre rencontre, après 13 journées de championnat disputées.Mais Andrey Bruneau (5/6 en première période) réussissait alors presque tout ce qu'elle entreprenait. Brest n'a pas paniqué et a finalement assez aisément recollé au score (9-10, 17eme puis 14-14, 27eme). A la pause, les Rebelles étaient en tête (17-14). En seconde période, ce ne fut ensuite qu'une balade de santé, grâce notamment à Shenia Minevskaja (10 buts).Il s'agit également de sa onzième victoire de la saison, en Ligue Butagaz Energie. Dans les autres résultats du jour, Nantes, troisième, a pris le meilleur sur Fleury (30-27). Enfin, Paris 92, désormais quatrième, a eu le dernier mot, dans la salle de Bourg-de-Péage (23-29).Dijon -: 23-29Nice -: 21-27- Toulon-Saint-Cyr : 23-20Bourg-de-Péage -: 23-29- Mérignac : 37-28- Fleury : 30-27