Ligue Butagaz Energie (J12) : Metz et Brest l'emportent aisément

Metz reste intouchable cette saison en Ligue Butagaz Energie. Les joueuses de Manu Mayonnade ont profité de leur déplacement à Toulon dans un match en retard de la 12eme journée pour signer un 17eme succès en autant de rencontres. Si les Toulonnaises, sous l’impulsion de Marine Dupuis (7 buts sur 8 tirs), ont fait de la résistance en début de match, l’écart a commencé à prendre d’importantes proportions après le quart d’heure de jeu. Les coéquipières de Méline Nocandy (7 buts sur 10 tirs) ont retrouvé leur vestiaire avec une marge de sept buts. La barre des dix longueurs d’avance a été atteinte par les Dragonnes à peine quatre minutes après la reprise grâce à Chloé Valentini (3 buts sur 4 tirs). Malgré toute leur bonne volonté, les protégées de Stéphane Plantin n’ont pas eu les armes pour résister face à l’armada messine. Les coéquipières de Sarah Bouktit (6 buts sur 6 tirs) s’imposent au final de onze longueurs (25-36) et reste invaincues.

Brest plus que jamais deuxième

Un succès qui permet aux Messines de conserver six points d’avance sur Brest. Les Bretonnes, de leur côté, ont assez nettement dominé Nice. Une rencontre qui a démarré comme un cauchemar pour les Azuréennes, qui ont dû attendre sept minutes pour inscrire leur premier but grâce à Marie Prouvensier (4 buts sur 7 tirs). Si la défense du BBH a été impériale, l’attaque n’a pas été en reste avec Helene Fauske (8 buts sur 14 tirs) qui a mené l’assaut dès les premiers instants de la rencontre. Le 6-0 infligé en début de match a pesé lourd car Nice a conclu le premier acte à sept longueurs des Brestoises. A l’orgueil, ls coéquipières d’Ehsan Abdelmalek (8 buts sur 15 tirs) ont su revenir à cinq longueurs dès l’entame du deuxième acte mais les joueuses de Pablo Morel ont alors serré la vis avec un 5-0 pour atteindre la barre des dix longueurs d’avance à 22 minutes du terme de la rencontre. Les Brestoises ont ensuite géré pour une victoire de neuf buts (34-25), qui leur permet de conforter leur deuxième place avec trois points d’avance sur Paris 92.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 12EME JOURNEE

Mercredi 19 janvier 2022

Besançon - Celles-sur-Belle : 37-23

Bourg-de-Péage - Mérignac : 29-26

Chambray - Nantes : 32-31

Dijon - Paris 92 : 19-24

Fleury - Plan-de-Cuques : 29-31



Mercredi 9 mars 2022

Toulon - Metz : 25-36

Brest - Nice : 34-25