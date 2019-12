Ligue Butagaz Energie (J12) : Brest écrase Paris 92, Metz s'impose de justesse contre Nantes

Brest n'a pas tremblé. Ce dimanche, dans le cadre de la 12eme journée de la Ligue Butagaz Energie, les Brestoises se sont tranquillement imposées, sur le parquet de Paris 92 (19-31). Les Bretonnes ont notamment pu s'appuyer sur l'inévitable Ana Gros, auteur de 9 buts en 13 tentatives. En face, les internationales françaises présentes n'ont rien pu faire et se sont ainsi rapidement retrouvées submergées par les vagues offensives adverses. Océane Sercien-Ugolin termine à trois buts, tout comme Allison Pineau (sur cinq tentatives). Tamara Horacek, de son côté, a fait légèrement mieux, elle qui termine à quatre buts, mais avec un plus grand déchet devant la cage occupée par Agathe Quiniou, puis par Sandra Toft, puisqu'elle a tenté sa chance à onze reprises. Avec ce succès particulièrement impressionnant, Brest, qui avait déjà fait une différence définitive à la pause (8-20), conserve la première place du classement du championnat de France, à égalité de points avec Metz.

La lanterne rouge Mérignac ne sait pas gagner

Dans le même temps, les Messines, sous l'impulsion notamment de Grace Zaadi (4/7) et Jurswailly Luciano (4/6), se sont arrachées, dans les toutes dernières secondes de la rencontre, pour venir à bout de Nantes, 3eme (25-24), alors qu'à la pause, les Nantaises avaient un petit matelas confortable (9-12). Les deux leaders du championnat prennent ainsi quatre unités d'avance sur leur premier poursuivant. Derrière, Fleury, quatrième, n'a laissé aucune chance à Bourg-de-Péage (30-22). En embuscade à la sixième place, Besançon a eu le dernier mot, contre Chambray (24-23). Nice, de son côté et après cinq défaites de rang, toutes compétitions confondues, est allé chercher un précieux succès, sur le parquet de la lanterne rouge Mérignac (25-31), qui enregistre là une douzième défaite en autant de rencontres cette saison. Enfin, Dijon en a fait de même, à Toulon-Saint-Cyr (26-28).



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 12EME JOURNEE

Dimanche 29 décembre 2019

Fleury - Bourg-de-Péage : 30-22

Mérignac - Nice : 25-31

Paris 92 - Brest : 19-31

Besançon - Chambray : 24-23

Metz - Nantes : 25-24

Toulon-Saint-Cyr - Dijon : 26-28