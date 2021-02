Ligue Butagaz Energie (J12) : Brest chute pour la première fois de la saison

Paris 92 a réalisé ce qui semblait impossible. A l’occasion de la dernière journée de la saison régulière de la Ligue Butagaz Energie, sans compter les matchs en retard encore à disputer, les joueuses de Yacine Messaoudi sont parvenus à infliger à Brest sa première défaite de la saison. Menées de deux buts d’entrées après des réalisations d’Ana Gros (5 buts sur 9 tirs) et Alicia Toublanc (1 but sur 2 tirs), les Parisiennes ont alors infligé un 5-0 aux Brestoises avec Laura Flippes (6 buts sur 6 tirs) à la manoeuvre. Un retard que les coéquipières de Pauletta Foppa (4 buts sur 4 tirs) n’ont pas su effacer avant la mi-temps, atteinte avec un déficit de trois buts, notamment en raison de la performance de Léa Serdarevic dans le but parisien (12 arrêts sur 31 tirs subis et 47% d'efficacité sur la seule première période). Alors qu’une réaction bretonne était attendue d’entrée de deuxième mi-temps, ce sont les joueuses de Paris 92 et Nadia Offendal (6 buts sur 10 tirs) qui sont restées sur leur lancée du premier acte de la rencontre. L’écart a même atteint six buts à un peu plus de 20 minutes du terme de la rencontre, Sandra Toft (5 arrêts sur 14 tirs subis) n’ayant pas pu faire mieux que Cléopâtre Darleux (4 arrêts sur 15 tirs subis). Les protégées de Laurent Bezeau ont tenté de revenir mais échouent au terme des 60 minutes à trois longueurs (23-20) grâce à une ultime réalisation signée Constance Mauny (2 buts sur 2 tirs). Alors que Brest a encore un match en retard à jouer avant les play-offs, Paris 92 entamera la deuxième phase du championnat avec 30 points et une position d’outsider pour une place en finale.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 12EME JOURNEE

Mercredi 10 février 2021

Paris 92 - Brest : 23-20

18h00 : Toulon-Saint-Cyr - Nice

19h00 : Besançon - Fleury

20h00 : Dijon - Bourg-de-Péage

20h00 : Metz - Mérignac

20h00 : Nantes - Saint-Amand-les-Eaux

20h45 : Plan-de-Cuques - Chambray



Les huit premiers à l’issue de la phase aller (Brest, Metz, Paris 92, Nantes, Nice, Besançon, Bourg-de-Péage et Chambray) joueront les play-offs qui consisteront aux matchs retour entre-elles. A l’issue des sept journées, les deux premiers s’affronteront en match aller-retour pour le titre alors que les places suivantes au classement final seront décidées par des duels aller-retour entre le 3eme et le 4eme, le 5eme et le 6eme ainsi qu’entre le 7eme et le 8eme.