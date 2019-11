Ligue Butagaz Energie (J11) : Un nul pour Metz avant la trêve

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 11EME JOURNEE

Mercredi 6 novembre 2019

Samedi 9 novembre 2019

Mardi 12 novembre 2019

Battu à Brest il y a deux semaines lors du choc au sommet de la Ligue Butagaz Energie, Metz a une nouvelle fois terminé une rencontre sans victoire ce mardi, et c'est beaucoup plus surprenant. A domicile, le club mosellan a été contraint au match nul (31-31) par Bourg-de-Péage, qui n'a pourtant remporté que trois matchs cette saison, dans un match en retard de la 11eme journée.Mais elles sont bien revenues en deuxième période pour arracher les deux points du nul, mais si elles n'ont pas réussi à marquer durant les trois dernières minutes. Deux joueuses terminent avec sept buts au compteur : Jurswailly Luciano pour Metz, désormais co-leader avec Brest, et Cindy Champion pour Bourg-de-Péage, désormais neuvième. Place désormais à la longue trêve due au Mondial japonais, la prochaine journée se déroulant entre Noël et Nouvel An.- Nice : 23-17Toulon-Saint-Cyr -: 21-31Dijon -: 20-25Fleury -: 27-32Mérignac -: 24-25Metz - Bourg-de-Péage : 31-31