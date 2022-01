Ligue Butagaz Energie (J10) : Paris 92 ramène le nul de Bourg-de-Péage

MATCH NUL 😶@BDPhandball et Paris 92 se neutralisent pour ce choc de la 10ème journée, 23 🆚 23.

Rendez-vous dès mercredi soir pour la phase retour face à l’@ogcnicehb 💪#terredelionnes #Paris92 pic.twitter.com/sCl8Hn4mEh



— Paris 92 🦁 (@Paris92_Off) January 29, 2022

Offendal sauve la mise de Paris 92

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 10EME JOURNEE

Mercredi 5 janvier 2022

Dimanche 16 janvier 2022

Samedi 29 janvier 2022

Pour la troisième fois de la saison en treize matchs, Bourg-de-Péage a lâché des points. Battu plus tôt cette saison par Chambray et Metz, le dauphin des Dragonnes au classement a été contraint de faire match nul lors de la réception de Paris 92 lors d’un match en retard de la 10eme journée. Les Drômoises ont pris l’avantage dès les premiers instants de la rencontre, grâce notamment à Sofia Deen (4 buts sur 5 tirs) et Lena Grandveau (6 buts sur 7 tirs). Dans le but, Camille Depuiset a répondu présente (13 arrêts à 37% d’efficacité) mais l’écart de trois buts construit au bout de sept minutes a finalement été réduit à néant par les Franciliennes, qui ont même pu passer devant peu après le quart d’heure de jeu grâce à Ruth Joao (1 but sur 1 tir). Toutefois, Manon Houette (2 buts sur 4 tirs), Claudine Mendy (4 buts sur 7 tirs) et Marta Mangué (1 but sur 3 tirs) ont permis à Bourg-de-Péage d’atteindre la mi-temps avec trois longueurs d’avance.Les Drômoises ont maintenu leurs adversaires sous pression au retour sur le parquet, l’écart atteignant vite cinq buts. Les joueuses de Yacine Messaoudi ont alors résisté à la tempête, restant à une distance de deux à quatre buts de Bourg-de-Péage. C’est dans le dernier quart d’heure que Paris 92 a nettement haussé le ton avec Gnonsiane Niombla (4 buts sur 11 tirs) et surtout Nadia Offendal (10 buts sur 11 tirs) qui ont totalement changé le sens de la rencontre. Cette dernière a inscrit les deux derniers buts de la rencontre, qui ont permis à Paris 92 d’arracher le match nul (23-23). Avec ces deux points, Bourg-de-Péage ne pointe plus qu’à deux longueurs de Metz, qui conserve un match en moins. Paris 92, de son côté prend seul la deuxième place devant Brest, qui a également un match en retard.Dijon -: 31-33- Plan-de-Cuques : 29-22Toulon -: 24-27Fleury -: 21-35- Chambray : 32-24- Celles-sur-Belle : 34-23Bourg-de-Péage - Paris 92 : 23-23