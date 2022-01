Ligue Butagaz Energie (J10) : Metz toujours invaincu, Brest se reprend

Lassource a guidé Brest

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 10EME JOURNEE

Mercredi 5 janvier 2022

Reportés

Metz ne faiblit pas. Ce mercredi soir, pour le grand retour du championnat de France de handball féminin et à l'occasion de la 10eme journée de la Ligue Butagaz Energie, les Messines ont étrillé, à l'extérieur, le club de Fleury Loiret (21-35), lanterne rouge.Les protégées d'Emmanuel Mayonnade ont notamment été emmenées par leur capitaine Meline Nocandy, qui termine meilleure buteuse de sa formation, avec quatre réalisations, au même titre que Sarah Bouktit, Adriana Cardoso de Castro et Astride N'Gouan. Derrière Metz, et plus précisément à la troisième place de ce même classement, on retrouve le club de Brest.Défaites par Metz avant la pause internationale (31-24), les Brestoises se sont parfaitement bien remises dans le bon sens de la marche, avec une victoire plutôt aisée contre Chambray, actuel huitième du classement (32-24). Une rencontre durant laquelle la capitaine Coralie Lassource a été plus que précieuse, elle qui termine d'ailleurs meilleure buteuse de sa formation, avec un total de six buts au compteur. Besançon, de son côté, actuel cinquième du classement, a signé une précieuse victoire dans la salle de Dijon (31-33). Un deuxième succès de rang qui ne peut faire que du bien aux visiteuses., à l'occasion de la journée précédente. Dijon est actuellement classé septième. Entre ces deux formations, et plus précisément à la sixième place, on retrouve Nantes. Les Nantaises ont enchaîné une troisième victoire consécutive, cette fois du côté de Toulon St-Cyr (24-27). Enfin, Mérignac, neuvième, a eu raison de Plan-de-Cuques, onzième (29-22).Dijon -: 31-33- Plan-de-Cuques : 29-22Toulon -: 24-27Fleury -: 21-35- Chambray : 32-24Bourg-de-Péage - Paris 92Nice - Celles-sur-Belle