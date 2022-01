Ligue Butagaz Energie (J10) : Celles-sur-Belle tombe lourdement à Nice

Nice surfe sur la vague. Restant sur trois victoires et un match nul, à Chambray pour la dernière rencontre disputée en 2021, les Azuréennes ont profité d’un match en retard de la 10eme journée de Ligue Butagaz Energie pour infliger une cinquième défaite de suite à Celles-sur-Belle. Si Perrine Petiot (3 buts sur 8 tirs) a permis au club des Deux-Sèvres de répondre à l’ouverture du score, les Niçoises ont alors signé un 5-0 pour se détacher au tableau d’affichage. Un avantage qui n’a cessé de se creuser en première période, conclue avec une avance de six unités pour Nice au moment de retrouver les vestiaires. L’entame du deuxième acte a vu Celles-sur-Belle reprendre un peu espoir avec une série de trois buts consécutifs.

Nice a tout contrôlé

Une réaction d’orgueil qui a permis aux joueuses de Thierry Vincent de revenir à seulement cinq buts de Nice. Toutefois, les Azuréennes ont toujours été en maîtrise dans cette rencontre. Les coéquipières de Dienaba Sy (7 buts sur 9 tirs) ont même atteint la barre des dix buts d’avance avec un peu plus de deux minutes encore à jouer dans cette rencontre, grâce à Aimee Von Pereirea (5 buts sur 8 tirs). Au final, Celles-sur-Belle s’incline de onze longueurs (34-23) et voit définitivement Fleury revenir à deux points dans la course au maintien. Nice, de son côté, passe devant Chambray pour la neuvième place à un point de Dijon et Mérignac.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 10EME JOURNEE

Mercredi 5 janvier 2022

Dijon - Besançon : 31-33

Mérignac - Plan-de-Cuques : 29-22

Toulon - Nantes : 24-27

Fleury - Metz : 21-35

Brest - Chambray : 32-24



Dimanche 16 janvier 2022

Nice - Celles-sur-Belle : 34-23



Reporté à une date ultérieure

Bourg-de-Péage - Paris 92