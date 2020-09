Ligue Butagaz Energie (J1) : Metz et Brest déjà en tête

Les promus à la peine

LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 1ERE JOURNEE

Mercredi 9 septembre 2020

Six mois après le confinement, un premier championnat de France se déroulant en salle a repris ce mercredi, et il s'agit de la Ligue Butagaz Energie ! Mais rien n'a changé, Brest et Metz, qui étaient ex aequo en tête en mars au moment de l'arrêt de la saison, ont débuté sur les chapeaux de roue et occupent déjà les deux premières places de ce championnat qui, rappelons-le, se jouera seulement sur une saison régulière, sans play-offs.(5 également pour Mélissa Agathe et Marie Prouvensier côté niçois). Large victoire également pour Brest, sur le terrain de Mérignac : 32-18 (16-7, mt) avec 6 buts de Pauletta Foppa (5 pour Laurie Puleri côté girondin). Besançon occupe la troisième place, après son succès 31-19 (18-8, mt) à Toulon, avec notamment 7 buts de Laza Gonzales.A la quatrième place, on retrouve Fleury, vainqueur 29-22 (16-9, mt) sur le terrain de Saint-Amand-les-Eaux, promu cette saison (avec Plan-de-Cuques) pour permettre le passage à 14 clubs. Alexandra Lacrabère a inscrit 9 buts pour les joueuses du Loiret et Amanda Kolczinski 4 pour les Nordistes. L'autre promu, Plan-de-Cuques, a lui aussi été battu à domicile, par Nantes : 30-27 (17-13, mt), avec notamment 5 buts de Nathalie Hagman (7 pour Christelle Houart côté provençal).Alexandra Do Nascimento termine avec 12 buts pour les Drômoises et Nadia Offendal 7 pour les Parisiennes. Enfin, le seul match nul de la soirée s'est déroulé à Chambray, où Dijon a accroché les joueuses locales sur le score de 27-27 (12-12, mt). Julie Sias a marqué 5 buts pour les Tourangelles et Claire Vautier et Carmen Campos 8 pour les Bourguignonnes. La deuxième journée se déroulera le 16 septembre.Chambray - Dijon : 27-27Mérignac -: 18-32- Nice : 37-22Saint-Amand -: 22-29Toulon -: 19-31- Paris 92 : 22-21Plan-de-Cuques -: 27-30