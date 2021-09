Ligue Butagaz Energie (J1) : Le champion battu d'entrée

Champion de France et vice-champion d’Europe la saison passée, Brest a beaucoup fait évoluer son effectif et a changé d’entraîneur à l’intersaison. Il faut croire que la mayonnaise n’a pas encore pris, car les Bretonnes ont été cueillies à froid dès le premier match de la saison de Ligue Butagaz Energie, sur le terrain de Bourg-de-Péage. Malgré la présence de trois championnes olympiques (Coatanéa, Foppa, Niakaté), les Brestoises se sont inclinées 37-31, après être passées totalement à côté de leur deuxième mi-temps (21-20, mt), encaissant notamment un 4-0 entre la 53eme et la 58eme qui leur a fait beaucoup de mal. Sofia Deen a été exceptionnelle pour les Drômoises, avec 10 buts en 11 tirs, alors que Camille Depuiset a réussi 12 arrêts. Côté brestois, Alicia Toublanc et Kalidiatou Niakité terminent avec 6 buts.

Metz premier leader

Le grand rival de Brest ces dernières années, Metz, n’a en revanche pas manqué ses débuts, avec une victoire 33-24 sur Besançon, ce qui lui permet de prendre la tête du classement. Les Lorraines, portées par leurs championnes olympiques Méline Nocandy (7 buts) et Chloé Valentini (1 but) ont largement dominé cette rencontre (18-11, mt) et ont même mené de bout en bout. Juliette Faure et Natalia Nosek terminent tout de même avec 5 buts chacune pour les Bisontines. Pas de problèmes non plus pour Paris 92, qui a disposé de Chambray sur le score de 29-22 (15-10, mt). Les joueuses de Touraine ont tenu jusqu’à 4-4, avant d’encaisser un 5-0 qu’elles n’ont jamais réussi à combler. La recrue parisienne Lara Gonzalez finit avec 7 buts et la championne olympique Alexandra Lacrabère avec 6 pour Chambray, son nouveau club. Quatrième équipe prétendante au titre national, Nantes est allé s’imposer 26-24 (13-11, mt) à Plan-de-Cuques, après un match où les Neptunes ont toujours compté trois ou quatre buts d’avance en deuxième période. Dyenaba Sylla et Raissa Dapina, auteures de 5 buts chacune, ont contribué à ce succès, alors que les 8 buts d’Aurélie Goubel n’ont pas suffi aux Provençales.

Nul entre Mérignac et Dijon

Dans les trois autres matchs au programme de cette 1ere journée, Toulon a dominé Nice sur le score de 24-23 grâce à un but de Djurdjina Malovic à 1’29 de la fin (9 buts pour Marine Dupuis), Mérignac et Dijon se sont quittés sur le score de 26-26 (7 buts pour Julie Dazet côté girondin, 5 pour Carmen Campos et Rosario Urban côté bourguignon), et le promu Celles-sur-Belle s’est imposé 33-30 contre Fleury grâce notamment aux 8 buts de Hanna Ahlen.



LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 1ERE JOURNEE

Mercredi 8 septembre 2021

Bourg-de-Péage - Brest : 37-31

Mérignac - Dijon : 26-26

Metz - Besançon : 33-24

Paris 92 - Chambray : 29-22

Toulon - Nice : 24-23

Celles-sur-Belle - Fleury : 33-30

Plan-de-Cuques - Nantes : 24-26