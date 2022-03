Ligue Butagaz Energie : Houette à Chambray la saison prochaine

Houette meilleure joueuse de novembre en Ligue Butagaz Energie

Après Fleury, Thüringer, Metz et Bourg-de-Péage, Manon Houette va connaitre le cinquième club de sa carrière la saison prochaine. L’ailière gauche internationale de 29 ans va en effet s’engager avec Chambray, qui poursuit son impressionnant recrutement, après avoir déjà fait signer Nadia Offendal, Laura van der Heijden, Melvine Deba et Agathe Quiniou. Vice-championne olympique 2016, championne du monde 2017 et championne d’Europe 2018 avec les Bleues, la native du Mans va apporter son expérience au club tourangeau, actuel septième de Ligue Butagaz Energie. La joueuse s’est confiée sur son choix dans les colonnes de La Nouvelle République : «Or, j’ai eu un très bon contact au téléphone avec le président et le manager général. J’ai l’impression que Chambray grandit tranquillement et logiquement depuis plusieurs années. Évidemment, il y avait aussi l’optique d’un éventuel retour en coupe d’Europe pour moi, avec une Coupe EHF (la Ligue européenne) que je n’ai pas beaucoup jouée. »« Avec Manon, ça fait longtemps qu’on échange beaucoup, on l’avait fait l’année dernière, et même avant. Notre projet devient maintenant attractif pour une joueuse de ce niveau, confie de son côté le directeur général du club Guillaume Marquès. Et puis, elle est originaire du Mans, sa famille y vit, elle a beaucoup de relations à Orléans…» Manon Houette a notamment été élue meilleure joueuse du mois de novembre en Ligue Butagaz Energie au sein d'un club de Bourg-de-Péage actuellement onzième du classement malgré de gros problèmes financiers.