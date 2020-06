Ligue Butagaz Energie : Fin de carrière pour Laurisa Landre

La pandémie de coronavirus, qui a arrêté définitivement la saison de Ligue Butagaz Energie, l’aura empêchée de disputer un dernier match en bonne et due forme. Mais pas de regrets pour Laurisa Landre, qui a annoncé sur Instagram qu’elle prenait sa retraite, alors qu’elle fêtera ses 35 ans en octobre prochain. La native de Pointe-à-Pitre va se lancer dans une nouvelle aventure : l’immobilier. « Je tenais personnellement à m'adresser à vous pour vous remercier pour votre soutien continu, écrit la handballeuse. C'est aussi l'occasion pour moi de vous annoncer un changement de cap dans ma vie professionnelle. Après une longue carrière sur les terrains de handball, il est temps pour moi de prendre ma retraite. Je voudrais donc souligner toute ma reconnaissance et mes remerciements aux clubs, aux présidents, aux supporters, aux bénévoles, aux coéquipières et à mes adversaires handballeuses. 20 ans se sont écoulés depuis mes débuts, 20 ans durant lesquels j'ai apprécié chaque instant passé à vos côtés, 20 ans avec des hauts et des bas. 20 ans que je n'oublierai jamais. Je m'en vais mais pour une nouvelle aventure. Je me lance dans l'immobilier, au sein du groupe Orpi Papazian. J'espère que vous passerez à l'agence pour me saluer et on profitera pour prendre un café ensemble. »

Landre championne du monde en 2017

Formée à Fleury, Laurisa Landre a rejoint Le Havre en 2012, où elle a été élue deux fois meilleure pivot du championnat, avant de tenter l’aventure à l’étranger, à Criaova en Roumanie, où elle est restée deux ans. Elle est ensuite rentrée en France, à Metz, où elle a décroché son unique titre de championne de France, en 2018, puis a signé à Toulon St-Cyr dans la foulée. Elle portait encore le maillot varois cette saison, et a inscrit 7 buts en 5 matchs, pour une dixième place au classement. Sélectionnée à 31 reprises en équipe de France, elle a décroché la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, mais aussi la médaille d’or au championnat du monde 2017 et la médaille de bronze au championne d’Europe 2016.