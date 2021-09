Ligue Butagaz Energie - Brest : Un nouveau défi pour lequel Morel est impatient

Brest lance ce mercredi la défense de son titre. Sacré in extremis aux dépens de Metz la saison dernière, le club breton entame une nouvelle ère. En effet, alors que certains cadres tels Bella Gulldén ou Ana Gros ont décidé de donner une nouvelle impulsion à leurs carrières respectives, Pablo Morel a pris la place de Laurent Bezeau au poste d’entraîneur. Pour celui qui était sur le banc de Celles-sur-Belle la saison passée, « c'est une nouvelle aventure qui est assez excitante » malgré une préparation perturbée par, notamment, le retour tardif des joueuses concernées par le tournoi olympique. Ce qui ne impose au technicien de la prudence avant le déplacement à Bourg-de-Péage. « Il a fallu gérer les différentes vagues d'arrivée, avec les contraintes liées aux Jeux Olympiques, confirme Pablo Morel dans un entretien accordé au site officiel de la LFH. Est-ce que nous sommes prêts ? Il n'y a que le temps qui pourra nous le dire, mais en tout cas nous avons une vraie volonté d'avancer ensemble. »

Morel : « Beaucoup d'envie et d’enthousiasme »

L’entraîneur de 38 ans ne cache pas que la tâche qui lui incombe, prendre en main une équipe championne de France et vice-championne d’Europe, n’est pas chose aisée. « Nous avons une nouvelle page à écrire dans l'histoire du club, avec une vraie fierté et un vrai respect de ce qui a été fait jusqu'à aujourd’hui, assure Pablo Morel. Brest veut s'installer dans la durée, avec une histoire et de l'ambition, et c'est très important de s'imprégner de cela. » Un nouveau projet dans lequel il s’est lancé avec « beaucoup d'envie et d'enthousiasme avant de débuter cette nouvelle saison. » N’ayant connu l’élite du handball féminin français qu’entre août 2014 et octobre 2016 avec Issy Paris, désormais appelé Paris 92, Pablo Morel assure avoir « l'impression d'être un ‘vieux jeune’ en quelque sorte », au moment de prendre en main Brest. Mais le technicien ne cache pas son impatience de retrouver la Ligue Butagaz Energie. « J'arrive dans un contexte qui est assez incroyable, dans un club qui est champion de France, qui a gagné la Coupe de France et qui est vice-champion d’Europe, rappelle-t-il. Il y a beaucoup de belles choses à réaliser et j'ai hâte de débuter la saison. » Les supporters brestois le sont sans doute également.