Toft et Quiniou fidèles au BBH aussi

Tout va bien du côté de Brest actuellement, et le club breton en a profité pour annoncer lundi la prolongation de ses trois gardiennes, au lendemain de la belle victoire chez les rivales messines, qui permet au BBH de faire un grand pas vers la première place des play-offs de Ligue Butagaz Energie. La gardienne brestoise Cléopâtre Darleux (31 ans) va notamment prolonger l'aventure pour un an supplémentaire, soit jusqu'en juin 2022. La portière de l’équipe de France avait porté les couleurs d’Arvor 29 en 2011-12 avec un titre de championne de France à la clé, mais était partie lorsque le club est devenu le Brest Bretagne HB, pour signer à Viborg au Danemark (2012-14) puis à Nice (2014-16).Cette saison, la native de Mulhouse a joué 11 matchs en championnat, pour 35% d’arrêts (6,7 en moyenne par match).Sa collègue gardienne Sandra Toft (31 ans), internationale danoise, a également décidé de prolonger l’aventure à Brest, jusqu’en juin 2023. Elle est arrivée au club en 2019, et tourne cette année à 8,4 arrêts en moyenne par match, soit 39% de réussite, en 14 rencontres.Elle a joué 5 matchs cette saison, pour 2,4 arrêts en moyenne par rencontre, soit 43% de réussite. Désormais libérées sur la question de leur avenir, les trois gardiennes vont pouvoir se concentrer sur la fin de saison palpitante qui les attend, avec les play-offs de Ligue Butagaz Energie (les deux premiers s'affronteront en match aller-retour pour le titre de champion de France) et la Ligue des Champions. Brest défiera Metz en quarts de finale, avec match aller dimanche en Bretagne et retour le 11 avril en Moselle.