Ligue Butagaz Energie - Brest : Bezeau remplacé par Morel la saison prochaine

Morel arrive dans un projet « très ambitieux »

Brest tient le successeur de Laurent Bezeau. Après sept saisons à la tête du BBH, artisan de la remontée du club vers la Ligue Butagaz Energie à la suite d’une relégation administrative en Nationale 1 de son prédécesseur, l’Arvor 29 dont il a également été l’entraîneur, le technicien a vu ses dirigeants décider de ne pas prolonger son contrat au-delà de l’actuelle saison. « On avait besoin d’un nouveau souffle dans le club. On va aborder la dixième saison du BBH à partir de cet été et on voulait un nouveau départ. Avec Laurent, on a fait un superbe parcours et on espère encore gagner quelque chose avec lui d’ici la fin de saison, a déclaré Gérard Le Saint, président du club brestois, dans un communiqué. Ce ne sont pas les résultats qui nous ont guidés dans notre choix de ne pas prolonger Laurent, on a préféré stopper cette collaboration quand les performances sont encore bonnes, on ne souhaitait pas le faire en pleine sinistrose. » Après un mois d’incertitude, le club breton a confirmé via un communiqué la signature pour les trois prochaines saisons de Pablo Morel, actuellement en poste au sein du club de D2F de Celles-sur-Belle, après avoir notamment été l’entraîneur d’Issy-Paris et l’adjoint de Jackson Richardson à la tête de la sélection du Gabon.Une décision qui entre dans une volonté de renouvellement au sein du Brest Bretagne Handball, avec la conviction que Pablo Morel saura se fondre dans le projet breton. « Concernant le choix de Pablo, on ne voulait pas d’un entraîneur établi, d’un baron ou d’un donneur de leçons. On préférait plutôt miser sur un jeune qui a beaucoup d’envie et qui va nous accompagner dans ce nouvel élan, a assuré le président du BBH dans un communiqué. Notre objectif était de trouver quelqu’un de la nouvelle génération et de lui faire confiance, quelqu’un qui a tout à prouver et qui va apporter de la fraîcheur dans le club. Pablo a un savoir-faire et on est persuadés que c’est quelqu’un qui va vite s’adapter à ce nouveau challenge. On sait qu’il a toutes les compétences pour arriver plus haut et on préfère qu’il se construise chez nous et dans notre environnement. » Se disant « extrêmement heureux » et « flatté », Pablo Morel présente le projet brestois comme « très ambitieux » et qui « dégage un vrai sérieux, du professionnalisme, une belle dimension humaine aussi ». C’est une nouvelle ère que le club breton va démarrer à l’été 2021, après avoir vécu une renaissance avec Laurent Bezeau.